Proposta de lei prevê medidas mais rígidas para postos de abastecimento de combustíveis

O Conselho Executivo elaborou o Regulamento de Construção e Exploração de Postos de Abastecimento de Combustíveis que prevê medidas mais rígidas para os postos de abastecimento. Especificamente, os de gás natural comprimido ficam sujeitos a uma distância de segurança entre os equipamentos de abastecimento e os edifícios circundantes, que varia entre os dois e os cinco metros, e ficam obrigados à instalação de detectores de gases inflamáveis dentro da área do posto de abastecimento. Quanto aos postos de abastecimento de gasolina, os seus responsáveis ficam obrigados à instalação de sistemas de recuperação de vapores de gasolina.

As entidades exploradoras dos postos de abastecimento de combustíveis ficam obrigadas a elaborar um conjunto de procedimentos de emergência e a procederem à inspecção periódica da medição das unidades de abastecimento. Devem ainda tomar medidas adequadas para o tratamento dos resíduos poluentes produzidos pelo posto de abastecimento. As alterações previstas na proposta de lei devem ser efectuadas pelos responsáveis no prazo de 24 meses após a entrada em vigor do regulamento. No que diz respeito às multas, o valor máximo aumenta das actuais 300 mil patacas para as 500 mil. C.V.N.