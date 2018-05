Preço médio do metro quadrado das casas sobe 6,3% até Março

O preço médio do metro quadrado das casas em Macau atingiu as 112.304 patacas no primeiro trimestre do ano, um aumento de 6,3% em relação ao trimestre anterior, indicam dados oficiais ontem divulgados.

De acordo com o comunicado dos Serviços de Estatística do território, o preço do metro quadrado dos escritórios subiu 75,3%, para 20.092 euros, em relação aos últimos três meses de 2017, “devido à transacção de escritórios com preços mais elevados ter aumentado”, esclareceram as autoridades em comunicado.

Os preços caíram em 2015, um cenário apontado então como um efeito colateral da queda das receitas do jogo, que teve início em Junho de 2014 e durou quase dois anos, terminando em Agosto de 2017. Desde então, os preços das casas foram registando flutuações, mas desde Outubro de 2016 têm-se verificado subidas anuais homólogas.