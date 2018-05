Governo quer uniformizar Lei da Arbitragem

As autoridades do território querem que o Chefe do Executivo possa definir as condições, as competências e a validade das entidades de arbitragem voluntárias que actuam no território, anunciou ontem o Conselho Executivo.

A proposta de Lei da Arbitragem, ontem apresentada pelo Conselho Executivo, sugere que “o Chefe do Executivo possa definir, mediante regulamento administrativo, as condições em que pode ser reconhecida a competência a determinadas entidades para realizarem em Macau arbitragens voluntárias institucionalizadas”, explicou ontem Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo, em conferência de imprensa.

O Chefe do Executivo pode também, “mediante regulamento administrativo, criar entidades públicas com competência para a realização de arbitragens voluntárias institucionalizadas”, indicou.

A arbitragem voluntária é uma das formas de resolução alternativa de litígios em que as partes, mediante convenção de arbitragem, submetem a decisão a juízes árbitros, que julgam a causa nos termos da lei ou por equidade, mediante autorização das partes.

Segundo explicou ontem Liu Dexue, director da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), “os tribunais só podem anular uma decisão arbitral”. “O tribunal não servirá como entidade de recurso. As anulações judiciais incidem sobre as formas processuais mas [os tribunais] não têm competência para fazer sindicância quanto à decisão arbitral”, afirmou o dirigente.

A proposta de lei prevê ainda que seja adoptada uma lei única para regular a matéria de arbitragem de Macau, de acordo com as normas da Lei Modelo da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional sobre arbitragem comercial internacional, com o objectivo de promover Macau “como centro de arbitragem de litígios comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa”.

O Conselho Executivo tenciona alterar quatro pontos à lei actualmente vigente: disposições gerais da arbitragem, estipulação da convenção de arbitragem, composição do tribunal arbitral e processo arbitral. A proposta de lei pretende que seja eliminado o valor máximo da causa, actualmente fixado nas 50 mil patacas, para que a mesma possa ser resolvida num contexto de arbitragem.

Em relação às disposições gerais de arbitragem, a proposta de lei prevê que qualquer litígio de natureza civil ou comercial, contractual ou extracontratual possa ser resolvido mediante arbitragem, excepto se as partes não puderem celebrar acordo de transacção.

A lei prevê que a convenção de arbitragem seja “o acordo através do qual as partes submetem à arbitragem os litígios que surgiram ou possam surgir”, de acordo com o comunicado.

Já a composição do tribunal arbitral deve ser escolhida pelas partes, sendo que a proposta de lei propõe as condições de aceitação e de escusa por parte dos árbitros.

Por fim, a proposta de lei propõe que o tribunal possa definir sobre a sua própria competência, “incluindo qualquer excepção relativa à existência, à validade ou à eficácia da convenção de arbitragem”, referiu Leong Heng Teng, definindo ainda que as medidas provisórias e ordens preliminares pelo tribunal arbitral “são equivalentes às providências cautelares decretadas pelo tribunal”.

Segundo números ontem avançados na conferência de imprensa, existem actualmente em Macau cinco instituições de arbitragem. A proposta de lei apresentada pelo Conselho Executivo segue agora para análise pela Assembleia Legislativa de Macau.

C.V.N. com Agência Lusa