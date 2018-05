Governo quer isenção de imposto do selo para empresas de locação financeira

O Conselho Executivo propôs que as empresas de locação financeira fiquem isentas do pagamento de imposto do selo nos primeiros imóveis adquiridos exclusivamente para uso próprio como escritório. Com a proposta de lei, as empresas neste ramo de actividade podem passar a constituir filiais, tendo apenas de notificar previamente a Autoridade Monetária.

Catarina Vila Nova

No âmbito da proposta de lei Regime do Benefício Fiscal para a Locação Financeira, o Conselho Executivo propõe que as empresas de locação financeira fiquem isentas do pagamento do imposto de selo na aquisição do primeiro imóvel destinado exclusivamente a escritório. Porém, esta isenção caducará se, no prazo de cinco anos, o imóvel em questão for vendido ou se a sua finalidade for alterada. Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo, apresentou também ontem o Regime Jurídico das Sociedades de Locação Financeira, que prevê que as empresas possam constituir filiais apenas com uma notificação prévia à Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

Com a revisão do Regime Jurídico das Sociedades de Locação Financeira, o Conselho Executivo pretende “regular o estabelecimento e o funcionamento das sociedades de locação financeira e das filiais com propósito de locação financeira”. Com a revisão legislativa, é introduzido o conceito de “filiais com propósito de locação financeira” sendo que, para a constituição de uma filial, os bancos ou sociedades de locação financeira apenas necessitam de notificar previamente a AMCM. Por sua vez, a constituição de uma destas empresas fica dependente da autorização prévia do Chefe do Executivo, depois de ouvida a AMCM. Estas sociedades devem ter um capital social não inferior a 10 milhões de patacas e o seu órgão de administração deve ser constituído por, pelo menos, um membro residente da RAEM. Actualmente, existem em Macau duas empresas de locação financeira.

Paralelamente, o Governo propõe que sejam revistos os actuais incentivos fiscais à locação financeira, através do estabelecimento do Regime de Benefício Fiscal para a Locação Financeira que incide, especificamente, no imposto complementar de rendimentos e no imposto do selo. Quanto a este último, o Conselho Executivo propõe que a primeira aquisição a título oneroso, por parte das sociedades de locação financeira, do primeiro bem imóvel destinado, exclusivamente, a escritório e para uso próprio, seja isenta do pagamento do imposto de selo sobre transmissões de bens. Porém, a isenção concedida caduca se, no prazo de cinco anos após a sua aquisição, o bem imóvel for vendido ou se a sua finalidade for alterada. Segundo explicou ontem Iong Kong Long, director da Direcção dos Serviços de Finanças (DSF), caso se verifique alguma destas situações, a empresa terá que reembolsar o imposto de que foi isenta.

Por outro lado, propõe-se que as taxas máximas das reintegrações e amortizações de bens do activo imobilizado objecto de locação financeira, que são consideradas como custo fiscal dedutível, sejam aumentadas do dobro para o triplo. Prevê-se ainda a aplicação da taxa do imposto complementar de rendimentos de 5% aos rendimentos obtidos com a actividade de locação financeira pelas empresas neste ramo de actividade. Já as empresas provenientes do exterior, desde que tenham sido lançadas nos registos contabilísticos de Macau, ficam isentas deste imposto.

Segundo a proposta de lei ontem apresentada, as sociedades de locação financeira e suas filiais podem apenas exercer actividades de locação financeira, alienação e aceitação da cessão do bem locado, gestão da coisa locada e venda e tratamento da coisa locada. Por outro lado, as entidades que não tenham sido autorizadas a incluir na sua denominação palavras que exprimam que o seu objecto social é a actividade de locação financeiro, estão proibidas de o fazer.