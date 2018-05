Galaxy anuncia aumento de dias de licença de maternidade

A Galaxy Entertainment Group anunciou um aumento da licença de maternidade, de 56 para 70 dias, que entrou em vigor na terça-feira. Em comunicado, a Galaxy indicou ter tomado esta decisão “na sequência do relatório publicado pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais”, sobre o Inquérito Consultivo sobre Maternidade e Paternidade, no dia 7 de Maio. Na segunda-feira, a Sociedade de Jogos de Macau, a MGM, a Melco Resorts e Sands China divulgaram terem aumentado a licença de maternidade para 70 dias. Estas três operadoras indicaram que o número de dias para a licença de paternidade ia aumentar de dois para cinco. Em Fevereiro, a Sands China tinha elevado para cinco o número de dias de licença de paternidade. Em Abril, a Wynn Macau tinha já anunciado um aumento do número de dias para as licenças de maternidade e paternidade, de acordo com o portal especializado GGRAsia.

