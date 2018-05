Costa Nunes: Pai revela a existência de mais dois possíveis casos numa outra turma

O número de casos de alegados abusos sexuais no Jardim de Infância D. José da Costa Nunes pode ascender aos 11, revelou ao PONTO FINAL o pai de uma criança da instituição. O progenitor disse que, para além dos nove casos já mencionados, poderão existir outros dois numa outra turma. A este jornal, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) confirmou que recebeu o relatório do infantário e que ontem se reuniu com os dirigentes da entidade tutelar.

Catarina Vila Nova

Um pai de uma criança do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes revelou ao PONTO FINAL que mais duas meninas de uma outra turma poderão ter sofrido abusos sexuais. Segundo explicou o progenitor, os pais destas meninas terão decidido não apresentar queixa “porque não queriam recordar esse tipo de memórias à filha”. “Se a filha não falasse mais nada, ou não houvesse mais nenhum outro comportamento irregular, eles iam deixar passar porque acreditam que isso pode ser muito facilmente esquecido se não for relembrado”, explicou o progenitor. O mesmo pai disse também que o relatório que a escola ontem apresentou à Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) não foi dado a conhecer aos pais, apesar do que havia sido prometido em reuniões anteriores.

“Já ouvi, pelo menos, de mais duas meninas, para além da turma onde aconteceu o caso. Os pais estão agora a relembrar e lembram-se das filhas terem reclamado de algo”, disse o progenitor. Segundo explicou, nestes dois casos estará também em causa o mesmo funcionário, que Miguel de Senna Fernandes, presidente da Associação da Instrução dos Macaenses, tinha já garantido a este jornal que será despedido. Os últimos números disponibilizados pela Polícia Judiciária (PJ) indicam que foram apresentadas sete queixas-crimes mas, à deputada Agnes Lam, os pais das alegadas vítimas falaram na possibilidade de existirem mais dois casos. As informações agora avançadas ao PONTO FINAL fazem aumentar o número de possíveis casos para, pelo menos, 11. Destes, os pais de quatro meninas terão decidido não apresentar queixa às autoridades por não quererem que as filhas recordem o que alegadamente terá sucedido.

RELATÓRIO NÃO FOI DADO A CONHECER AOS PAIS

Ao PONTO FINAL, a DSEJ confirmou que recebeu ontem o relatório da escola e que se reuniu com os dirigentes da APIM. Durante a reunião, “a DSEJ expressou a sua preocupação em relação ao incidente e ordenou à entidade tutelar [APIM] que lidasse seriamente com o caso e fortalecesse a supervisão das operações escolares”, avançou o organismo. A APIM, por sua vez, garantiu que iria aceitar a investigação da DSEJ “com absoluta cooperação”, avançou o departamento governamental. Da parte da escola, o próximo passo será a realização de um inquérito interno, enquanto que a DSEJ vai conduzir a sua própria investigação e elaborar um relatório.

O mesmo pai revelou ao PONTO FINAL que, em reuniões anteriores, havia sido prometido aos encarregados de educação que o relatório lhes seria mostrado antes da sua entrega da DSEJ. Porém, tal não aconteceu. “Nenhum dos pais foi informado, ninguém leu o conteúdo do relatório. Tinham dito na reunião que ia ser partilhado com os pais antes de ser encaminhado para a DSEJ”, disse o encarregado de educação. “Nós estamos à espera. Também estamos muito ansiosos para saber o [resultado do] relatório”. O PONTO FINAL tentou contactar Miguel de Senna Fernandes para confirmar esta informação, mas o presidente da APIM não respondeu ao pedido de esclarecimento.

“HAVIA MUITAS INCONSISTÊNCIAS NA MANEIRA DE LIDAR COM O CASO”

Sobre o acompanhamento das queixas apresentadas às autoridades, o pai apontou que “havia muitas inconsistências na maneira de lidar com o caso que basicamente mostravam que Macau não estava preparado para lidar com estes casos”. Neste sentido, o encarregado de educação explicou que a conferência de imprensa com a deputada Agnes Lam, da passada segunda-feira, se realizou “com a intenção de dizer que Macau precisa de fazer alguma coisa para lidar com estes assuntos”. “Da maneira que foi lidado obviamente que não estavam preparados”, frisou. Segundo explicou, os pais tentaram “agradecer às autoridades”, mas também relatar as suas próprias experiências sobre o caso para que, caso volte a acontecer uma situação semelhante, “Macau esteja preparada”.

O progenitor disse que “houve pais que não puderam acompanhar os filhos”, e que pelo menos uma das quatro meninas que foi ouvida pela PJ fê-lo duas vezes em dois dias seguidos. “Não foi só entrevistada uma vez mas foi duas vezes em dois dias seguidos, e depois começou a mostrar comportamentos esquisitos de trauma”, explicou. O encarregado de educação aponta que houve “tratamentos diferentes” das várias queixas e expressou a vontade dos pais no sentido de que este mecanismo seja revisto pelas autoridades competentes. Segundo explicou, o que os pais querem é que “o Ministério Público e a PJ façam tudo [o que seja] possível para procurar provas” e que “a justiça seja feita”.

OITO PAIS PROCURARAM AJUDA DA DSEJ

Até ao momento, apenas a DSEJ disponibilizou acompanhamento psicológico às famílias, confirmou o mesmo pai. Num comunicado enviado ontem à noite, a DSEJ explica que disponibilizou uma linha telefónica para ajuda psicológica e emocional. Em paralelo, o organismo reuniu com os pais para perceber as suas necessidades e coordenou com especialistas para oferecer apoio nas línguas portuguesa e inglesa. Até à passada quarta-feira, oito pais tinham obtido ajuda através deste meio.

No mesmo comunicado, a DSEJ explica que, em 2013, completou um relatório de avaliação abrangente do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes, no qual exortava a escola a “rever as suas fragilidades e a estabelecer um sistema seguro”. Na altura, o infantário propôs um plano que incluía o estabelecimento de um organismo administrativo e o fortalecimento dos trabalhos relacionados com o ensino, a avaliação, disciplina e acompanhamento dos alunos e a formação dos educadores. A DSEJ acrescenta ainda que, nos últimos três anos, conduziu mais de 20 inspecções no jardim-de-infância, “com o propósito de compreender as suas operações e assistir no seu melhoramento continuado”.