Cinemateca mostra filmes do Irão, Filipinas, Tailândia e Coreia do Sul

Em Junho, a Cinemateca Paixão apresenta o ciclo “Obras de Mestres do Cinema Asiático”, entre os dias 9 e 26 de Junho. O ciclo inclui 10 das obras de referência dos realizadores Ang Lee, Hou Hsiao-hsien, Tsai Ming-liang, Apichatpong Weerasethakul, Brillante Mendoza, Kim Ki-duk, Lee Chang-dong, Park Chan-wook, Asghar Farhadi e Abbas Kiarostami.

聞天祥WEN Tien-Hsiang

O convidado especial da Cinemateca Paixão é Wen Tien-hsiang, crítico de cinema taiwanês e director executivo do Festival de Cinema Cavalo Dourado de Taiwan, que vai orientar quatro ‘master talks’, sobre cinema asiático. O tema da ‘master talk’ vai ser “Mestres do Cinema Asiático e o Desenvolvimento do Cinema Asiático”.

Os 10 filmes são “Comer, Beber e Viver”, de Ang Lee, “Tempo de Viver, Tempo de Morrer”, de Hou Hsiao-hsien, “Que Horas São Aí?”, de Tsai Ming-liang, os três realizadores taiwaneses. “O Tio Boonmee Que Recorda As Suas Vidas Passadas”, do realizador tailandês Apichatpong Weerasethakul, “Kinatay”, do filipino Brillante Mendoza, e as obras “Pietà”, de Kim Ki-duk, “Poesia”, de Lee Chang-dong, “A Criada”, de Park Chan-wook, estes três últimos sul-coreanos. O Irão também está representado com “O Vendedor”, de Asghar Farhadi, e “Onde É A Casa do Amigo?”, de Abbas Kiarostami.

Estas 10 obras de referência tencionam ser representativas daquilo que é “o poder do cinema asiático”, refere a Cinemateca Paixão em comunicado. Os tópicos das “master talks” são: a 9 de Junho, “Rapsódia Tropical: Weerasethakul & Mendoza” e “Amor e Desgosto Falam Alto no Cinema Coreano”.

A 10 de Junho, o dia vai ser dedicado a “De Kiarostami a Farhadi: Drama Quotidiano no Irão” e “Rituais Familiares em Taiwan: Ang Lee, Hou Hsiao-hsien & Tsai Ming-liang”. As “Master Talks: Mestres do Cinema Asiático e o Desenvolvimento do Cinema Asiático” vão ser apresentadas na Cinemateca Paixão das 10 às 13 horas, e das 14 às 17 horas, nos dias 9 e 10 de Junho. As conversas serão em mandarim com interpretação simultânea em inglês. O custo das quatro aulas é de 200 patacas. Os primeiros vinte participantes a efectuar o pagamento terão direito a dois bilhetes para o Festival de Cinema Asiático 2018. C.A.