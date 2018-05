Bruno de Carvalho não irá integrar comitiva leonina para Macau

O Sporting Clube de Portugal e a Selecção de Macau vão medir forças na próxima segunda-feira, às 20 horas, numa partida que será disputada no Estádio de Macau. Bruno de Carvalho, contudo, estará ausente da comitiva leonina, segundo apurou o PONTO FINAL. Relativamente aos jogadores que estarão no território, não foi ainda confirmada a lista, sabendo-se apenas que será uma equipa B leonina. O último reforço dos ‘leões’, Marco Túlio, será um dos presentes.

Os interessados em ver a partida entre os ‘leões’ e a formação da RAEM poderão levantar os respectivos bilhetes a partir de hoje, entre as 16h e as 20 horas, no recinto da partida, e no domingo, entre as 10h e as 14 horas. Os respectivos ingressos poderão também ser levantados no dia do jogo.

Segundo o programa, que foi ontem apresentado, a delegação da equipa portuguesa irá chegar amanhã a Macau, estando agendado para domingo um treino de equipa. Dia 22, pela manhã, haverá um seminário sobre partilha de experiências técnicas destinado aos treinadores de Macau, enquanto que na parte da tarde irá ter lugar uma sessão de treino com jogadores juvenis de Macau.

A digressão pela China prosseguirá depois no dia 24, com a partida para Zhuhai.

P.A.S.