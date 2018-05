Wong Kit Cheng questiona Governo sobre gastos de 360 milhões por cancelamento de carruagens do metro

A deputada Wong Kit Cheng quer que o Governo explique porque esperou até agora para cancelar o contrato de compra de carruagens do metro, que custou 360 milhões de patacas ao erário público. A deputada questiona, também, a falta de acção do Governo perante os atrasos constantes no projecto e a necessidade contínua de ajustar o projecto original.

Foto: Eduardo Martins

Texto: Cláudia Aranda*

“O Governo alegou que as carruagens já compradas atendem às necessidades de desenvolvimento do Metro Ligeiro e que os custos de manutenção vão ser reduzidos como justificação para a sua decisão, mas críticas generalizadas a esta atitude do Governo começaram a surgir na sociedade”, alerta a deputada Wong Kit Cheng à Assembleia Legislativa, numa interpelação dirigida ao Governo com data de 11 de Maio. A interpelação surge na sequência do anúncio do Executivo, na semana passada, do cancelamento da compra de 48 carruagens para o Metro Ligeiro, decisão que envolve o pagamento de uma compensação de 360 milhões de patacas à empresa, Mitsubishi, à qual havia sido feita a encomenda.

Wong Kit Cheng salienta que já “vários problemas ocorreram no projecto de metro ligeiro, atrasos, gastos excessivos, litígios contratuais com os fornecedores. O valor do contrato das carruagens de metro ligeiro já foi ajustado seis vezes”, afirma. “O público já chama a este projecto de ‘elefante branco’, e começa a ter poucas expectativas em relação a poder vir a ser, de facto, concretizado”, acrescenta.

Já em 2015 os atrasos no projecto e a necessidade de ajustar o plano original já eram conhecidos do público. O Comissariado da Auditoria tem vindo a acompanhar o projecto e divulgou relatórios de auditoria em três fases. O último destes relatórios, de 2015, sugere que “o Gabinete para as Infra-Estruturas de Transportes (GIT) deve calcular de forma científica e completa os recursos necessários à construção do sistema do metro ligeiro e actualizar a estimativa financeira sempre que ocorra uma alteração significativa, com vista a prestar informações correctas e determinantes para a tomada de decisão e realização de um controlo mais eficiente”, diz a deputada.

“Lamentavelmente, as promessas do Governo de melhorar e rever o projecto, em muitas ocasiões, não são acompanhadas de uma acção real. Como resultado, atrasos, gastos excessivos e casos de compensação de fornecedores pelo cancelamento de contratos continuam a acontecer. Se o Governo não enfrentar a situação e não adoptar medidas, os problemas provavelmente vão repetir-se noutros projectos de transporte”, alerta.

“Os Boletins Oficiais mostram também que, no final do ano passado, o valor do contrato foi aumentado de mais de 5.380 milhões de patacas, em 2016, para mais de 5.410 milhões de patacas, segundo a Ordem do Chefe do Executivo n.º 478/2017”. Por que esperaram as autoridades até agora para cancelarem o contrato, resultando em maiores perdas?”, questiona a deputada.

Tendo em conta que o projecto de metro ligeiro inclui percursos por Seac Pai Van e Zona A dos Novos Aterros, a deputa questiona igualmente se, “além da planeada proposta de rever e melhorar”, o Governo tenciona implementar a proposta do Comissariado da Auditoria, de calcular de forma científica e completa os recursos necessários à construção do sistema do metro ligeiro e actualizar a estimativa financeira sempre que ocorra uma alteração significativa.

*com Stacey Qiao