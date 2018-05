Recepção de obras para exposição de artes visuais decorre em Junho

O Instituto Cultural vai proceder, entre 8 e 12 de Junho, à recolha de obras para a “Exposição Colectiva das Artes Visuais de Macau 2018”. A mesma decorre, entre as 10 e as 19 horas, no Fórum de Macau, e encontra-se aberta a todos os membros da comunidade artística local.

A ‘‘Exposição Colectiva das Artes Visuais de Macau” é dedicada, de acordo com um comunicado do Instituto Cultural, “aos meios de expressão ocidentais, nomeadamente pintura, fotografia, gravura, cerâmica, escultura, instalações, vídeo e outras criações em interdisciplinaridade”, e visa, “através de uma fusão de espírito inovador e criações de meios de expressão ocidentais, explorar a possibilidade do desenvolvimento e inovação dos trabalhos relativamente à categoria de expressão plástica ocidental”. E ainda “impulsionar o desenvolvimento da arte visual de Macau e criar uma plataforma de intercâmbio cultural e artística”.

A iniciativa está aberta aos residentes de Macau ou indivíduos com residência legal na RAEM, que podem participar a título individual ou colectivo (em cooperação). De acordo com a mesma nota, “cada participante pode submeter um número máximo de 3 peças / conjuntos de trabalhos (isto aplica-se também aos participantes colectivos); no caso de séries, cada conjunto apenas pode ter um máximo de quatro peças, devendo as obras apresentadas a concurso ter sido produzidas nos últimos dois anos e nunca terem sido expostas publicamente em Macau”.

No que toca a prémios, serão atribuídos um Grande Prémio do Júri, em que o autor da obra premiada será convidado a realizar uma exposição individual e a produzir uma publicação especial a ela dedicada, com o apoio do IC; dez Obras Excelentes e dez Obras Seleccionadas; e ainda um Prémio Juventude: atribuído à melhor obra entre os concorrentes com idade até 29 anos à data de entrega do trabalho.

O organismo esclarece que todas as obras serão avaliadas e seleccionadas por um júri constituído por profissionais do meio artístico, nomeadamente da pintura, provenientes de Macau e do exterior, que procederão a uma selecção entre Junho e Julho.