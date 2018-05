Ng Kuok Cheong sugere que reconhecimento das cartas de condução não seja recíproco

A Iniciativa de Desenvolvimento Comunitário de Macau (IDCM), liderada pelos deputados Ng Kuok Cheong e Au Kam San, reuniu mais de 4.800 assinaturas contra o reconhecimento mútuo das cartas de condução. Numa carta endereçada ao Chefe do Executivo e ontem divulgada à comunicação social, a associação sugere que o acordo com a China continental seja adiado de modo a poder ser realizada uma consulta pública sobre o assunto. Em declarações ao PONTO FINAL, Ng Kuok Cheong, presidente da Assembleia Geral da IDCM, sugere que, tendo em conta a proporção de Macau em relação à China, o reconhecimento das cartas de condução seja apenas num sentido, ou seja, de Macau para a China.

“Relativamente ao reconhecimento recíproco das cartas de condução, o Governo não assumiu as suas responsabilidades em esclarecer as características de Macau, que são pouco espaço para muitos carros”, afirmou Ng Kuok Cheong. O deputado pró-democrata sugere que o Governo da RAEM garanta melhorar o sistema de transportes públicos de Macau de modo a desincentivar os turistas a conduzirem na cidade e que transmita a mensagem de que eles não são bem-vindos a conduzir no território.

Uma vez que a população de Macau é bastante reduzida em comparação com a da China continental, Ng Kuok Cheong aponta que este acordo não vai levantar problemas no interior da China. No entanto, o contrário já não se verifica. Assim sendo, o pró-democrata sugere que apenas as cartas de condução da RAEM sejam reconhecidas na China continental, ao invés de existir um reconhecimento recíproco. C.V.N. com M.P.