Museus com encerramento tardio, em noite de concertos, filmes e workshops

A “Noite de Museus 2018” acontece este sábado, dia 19, com o objectivo de aproximar a população de museus e outros espaços expositivos, e incentivar à participação em actividades museológicas. Numa noite em que se extende o horário de funcionamento dos museus da cidade, o programa inclui workshops, visitas guiadas, projecção de filmes ou concertos.

Para “encorajar o público a visitar os museus, apreciar exposições especiais, participar em actividades museológicas e, assim, sentir o encanto da cultura”, o Instituto Cultural (IC) organiza este fim-de-semana uma actividade voltada para os museus, na sequência do Dia Internacional dos Museus, que se assinala amanhã. A iniciativa, com que o organismo pretende reforçar “a divulgação da cultura museológica”, contempla cinco museus, o Museu de Arte de Macau (MAM), o Museu de Macau (MM), a Galeria Tap Seac, a Galeria de Exposições Temporárias do IACM e as Casas da Taipa, que nesse dia estarão abertos ao público até às 21 horas.

No comunicado ontem divulgado pelo IC, pode ler-se que o MAM realiza nessa noite actividades artísticas para a família, como a palestra “Memórias da Taipa – A Cor da Paisagem ao Sol”, que será conduzida por um membro sénior da Associação dos Artistas de Belas-Artes de Macau, “o qual irá falar sobre obras do espólio do MAM e partilhar técnicas e segredos do desenho paisagístico; a ‘Jornada Artística Pais-e-Filhos de Fim de Semana: Céu Nocturno Rodopiante – Van Gogh’ permite a pais e filhos imitar as pinceladas de Van Gogh e recriar a noite estrelada com tintas acrílicas”.

Na “Visita Guiada de Excelência” ao MAM, os guias vão apresentar ao público a exposição que se inaugura este mês, “Apaixonados por Macau – Caligrafia e Pintura de Macau”, bem como a exposição de cerâmicas de Shiwan. O MAM exibe ainda o filme de animação composto por mais de 60 mil fotogramas “Loving Vincent”, que apresenta o percurso do pintor pós-impressionista Vincent Van Gogh. De acordo com a mesma nota, após a projecção do filme, “terá lugar uma conversa na qual artistas irão analisar o conteúdo do mesmo e apresentar em maior pormenor as obras de Van Gogh, permitindo ao público aprofundar os seus conhecimentos sobre aquele pintor”.

Também este sábado, o Museu de Macau organiza visitas guiadas à Fortaleza do Monte, e workshops, incluindo o Workshop de Conservação de Relíquias Culturais e o Workshop de Criação de Molduras de Fotografias. No local serão ainda instalados Expositores de Jogos “Conhecer o Museu de Macau” para venda de livros. “Entre as actividades a não perder realizadas pelo MM incluem-se o Espectáculo Musical ‘A Cultura Chinesa-Ocidental’, o Teatro Interactivo ‘Vivenciar a Cultura Chinesa-Ocidental’, e as visitas guiadas à Exposição Temática ‘Tesouro do Mar Profundo – Exposição de Relíquias Arqueológicas Subaquáticas de Nanhai N.º 1’”, anuncia o organismo.

No mesmo dia, a Galeria Tap Seac oferece visitas guiadas à “Exposição Hoje, Estilo Suíço” e um concerto de música jazz. Já a Galeria de Exposições Temporárias do IACM faculta visitas guiadas a “Fragmentos do Tempo – Exposição de Aguarelas de Paisagens Culturais de Macau” e também um concerto de música jazz. Finalmente, as Casas da Taipa oferecem um workshop sobre pintura a aguarela de cenários da Taipa e uma visita guiada à Exposição “Ancoradouro da Taipa: Nomes do Passado e do Presente”.

Todas as actividades são gratuitas, sendo que algumas estão sujeitas a inscrição prévia, que poderá ser feita através do “Sistema de Inscrição de Actividades”, na página electrónica do Instituto Cultural.