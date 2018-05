Macau ainda “pouco preparado” para a Grande Baía e “Uma Faixa, Uma Rota”

Macau não está “muito bem preparado”, mas “tem valências”, podendo destacar-se na educação e no ensino na “dinâmica” dos projectos da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e “Uma Faixa, Uma Rota”. Entre as debilidades de Macau apontam-se a fraca capacidade para atrair investimento internacional. Quem o defende é José Luís Sales Marques, autor do artigo “A Global Megapolis”, incluído no livro ”China’s Belt and Road Initiative – The Role of Macau and the Portuguese-speaking countries”, lançado ontem pelo Instituto Internacional de Macau.

Cláudia Aranda

Nos projectos da área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, Macau não está “muito bem preparado”, mas “tem valências”, nomeadamente na relação com os países de língua portuguesa e na área da educação e do ensino, afirmou ontem José Luís Sales Marques, autor do artigo intitulado “A Global Megapolis”. O texto inclui-se na obra ”China’s Belt and Road Initiative – The Role of Macau and the Portuguese-speaking countries”, em língua inglesa, lançada ontem no Consulado-geral de Portugal em Macau e Hong Kong. O livro, publicado pelo Instituto Internacional de Macau e produzido pelo grupo de media Macaulink, inclui textos de outros três autores, Thomas Chan, Paul Mooney e Paulo G. Figueiredo, que abordam o papel dos países lusófonos nos grandes projectos chineses de globalização.

No seu artigo, Sales Marques destaca a actividade do Instituto Politécnico de Macau na promoção do território como centro de aprendizagem da língua portuguesa na China e na Ásia, e do Instituto de Formação Turística, no treino de profissionais do turismo. O autor alerta, também, outras instituições de ensino, como a Universidade de Macau, para se posicionarem no sentido de assumirem deveres no território, “enquanto base para o diálogo intercultural entre a cultura chinesa e as outras culturas”.

Em “A Global Megapolis”, Sales Marques procura “posicionar Macau no contexto da Grande Baía e da iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’, e “apontar os pontos fortes e pontos fracos de Macau neste processo de integração regional, que é também “uma visão chinesa da globalização”, afirmou. Para o autor, é importante “não nos perdermos nesta grande dinâmica que é a construção da Grande Baía”.

Entre as vantagens de Macau no contexto desta integração regional, o autor aponta “uma base financeira excelente, reservas financeiras fortes e boa posição da balança de pagamentos de Macau, a história, cultura e a língua, a experiência no relacionamento com países de língua portuguesa”. O também presidente do Instituto de Estudos Europeus de Macau e Vice-presidente da Associação da Rota Marítima da Seda, apontou, igualmente, as “fraquezas” de Macau. “Nomeadamente uma interligação com o ambiente internacional de investimento, que é muito pequena. Macau não tem propriamente uma presença significativa do ponto de vista do investimento internacional, não tem uma experiência significativa em grandes mobilizações financeiras”. Além disso, “o investimento directo está concentrado aqui ao lado, em Zhuhai, e em certa medida em Hong Kong. Mas, a maior parte está em indústrias manufactureiras, pequenas fábricas, mas nada que se pareça com as exigências da Grande Baía, que são de construção de uma região altamente competitiva a nível internacional em que a inovação, por exemplo, tem um papel fundamental”, sublinhou.

É preciso criar “apetência regional”

No entender do autor, a iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’ deve ser lida como “um processo de desenvolvimento da China com uma expressão muito importante para o exterior, no sentido em que é, em certa medida, uma visão chinesa da globalização ou do globalismo”, explicou. A iniciativa deverá interligar-se à Grande Baia, quando esta “ficar minimamente completa e estruturada”, em princípio, “daqui a 11 anos, em 2030”.

Para Sales Marques, os desafios associados a este processo de integração regional serão comparáveis, por exemplo, ao processo de integração europeu, indo muito além da mera construção de infra-estruturas. “Porque há aqui, não só uma necessidade de construir estradas, construir pontes, mas construir uma apetência regional, já não quero falar de identidades regionais, porque acho que isso é muito difícil. Mas, uma apetência num certo sentido de regionalismo”, acrescentou. Na opinião do académico, “este é um processo que vai exigir muito de todos nós”.

Sales Marques lembrou que o grande plano para a Grande Baia “ainda não saiu”. “As autoridades chinesas já definiram o papel de Macau, mas não saíram as directivas sobre o papel do território no contexto da Grande Baia”. O autor do artigo acredita que a estratégia de Macau deve assentar em “encontrar nichos onde possamos actuar e tirar algum proveito daquilo que sabemos fazer, e fazer bem”. Acrescenta que “não se tem falado muito disso, o que é pena, porque efectivamente temos algo para dizer e que poderia ajudar-nos a encontrar o nosso caminho, o caminho de Macau para esses processos, quer o da Grande Baía, quer a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”.

A área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau engloba nove cidades da província de Guangdong, Cantão, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing, e as duas regiões administrativas especiais.