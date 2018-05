Deputados sugerem multas mais pesadas para taxistas reincidentes

Os deputados da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) sugeriram que seja introduzida uma norma de reincidência no regime jurídico dos táxis, no sentido de aplicar multas mais pesadas aos taxistas reincidentes. Os membros do grupo de trabalho encontram-se agora a reunir um conjunto de questões que surgiram durante a discussão na especialidade do diploma. Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão, espera que a reunião com o Governo possa acontecer ainda este mês.

Catarina Vila Nova

A 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) sugeriu ao Governo a introdução de uma norma sobre a reincidência na proposta de lei do Regime Jurídico do Transporte de Passageiros em Automóveis de Aluguer. Segundo explicou Vong Hin Fai, presidente do grupo de trabalho, a reincidência na aplicação de multas está prevista noutros diplomas, mas não neste. “O Governo deve considerar a inclusão de uma norma sobre a reincidência. Achamos que deve ser incluído na proposta de lei, mas temos de perguntar, mesmo assim, ao Governo, porque é que a proposta de lei é omissa quanto a isso”, disse o deputado, acrescentando que “não temos uma posição já definida”. Conforme explicou Vong Hin Fai, a introdução de uma norma sobre a reincidência daria lugar a montantes diferentes das multas.

Um outro ponto que suscitou algumas questões junto dos deputados esteve relacionado com a apreensão dos táxis, nomeadamente, em que circunstâncias é que tal pode ocorrer. “O artigo 31° define em que circunstâncias é que o táxi pode ser apreendido ou sujeito a apreensão, isto é, quando o veículo não está em conformidade com os requisitos legais. Mas de que se tratam esses requisitos legais? Aquilo que consta nesta proposta de lei ou os requisitos legais que serão definidos através de outros diplomas?”, perguntou Vong Hin Fai. O deputado considerou ainda que a proposta de lei não é clara quanto aos procedimentos a seguir para a apreensão do veículo.

A proposta de lei obriga a que os titulares dos cartões de identificação de condutor de táxi fiquem sujeitos ao pagamento de uma taxa anual. Este é um novo documento que deverá ser pedido pelos actuais titulares de carteiras profissionais de condutor de táxi após a entrada em vigor do regime jurídico em análise. Esta questão levantou também algumas dúvidas junto dos deputados, uma vez que ficou por esclarecer se está ou não prevista retroactividade nestas alíneas.

A 3ª Comissão Permanente da AL encontra-se agora a reunir um conjunto de questões que surgiram durante o debate na especialidade do Regime Jurídico do Transporte de Passageiros em Automóveis de Aluguer. Vong Hin Fai disse esperar que, até ao início da próxima semana, estas perguntas sejam encaminhadas para o Governo de modo a que, ainda este mês, o grupo de trabalho se possa reunir com representantes do Executivo.