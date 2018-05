Coutinho acusa DSEJ de ser “pouco proactiva” na inspecção escolar

José Pereira Coutinho reuniu ontem com pais de alunos do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes que lhe transmitiram preocupações quanto à gestão interna do infantário. Em declarações ao PONTO FINAL, o deputado acusou a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ de ser “pouco proactiva” na inspecção escolar e não descartou a possibilidade de pedir a intervenção do Chefe do Executivo no caso de alegados abusos sexuais de crianças no infantário.

Catarina Vila Nova

O deputado José Pereira Coutinho esteve ontem reunido com pais de alunos do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes. Em declarações ao PONTO FINAL, o também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) manifestou a preocupação dos pais quanto à gestão interna do infantário e afirma que a confiança com a direcção da escola ficou comprometida. O dirigente apontou críticas à Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), entidade que considera ser “pouco proactiva na inspecção escolar” e não estar dotada de recursos humanos suficientes. O deputado afirmou ainda não estar posta de parte a possibilidade de pedir a intervenção do Chefe do Executivo neste caso.

“Achamos que a DSEJ é pouco proactiva na inspecção escolar e que há falta de recursos humanos para inspeccionar as escolas em termos da gestão da segurança, tanto externa como interna, do funcionamento das escolas”, disse José Pereira Coutinho, acrescentando que existe “um défice de inspectores escolares por parte das entidades sociais”. O dirigente considera que era a DSEJ que tinha a “grande responsabilidade de fiscalizar a actividade escolar em termos de segurança das crianças” e que, neste sentido, falhou.

“Os pais estão extremamente preocupados com o funcionamento da escola e o Governo tem de supervisionar para que, de futuro, estes casos não se voltem a repetir. Isto é o que os pais pedem”, frisou o deputado. “Os pais estão preocupados porque a entrega das crianças a uma entidade escolar merece a confiança da própria entidade de que as crianças estão protegidas em todos os aspectos. Embora, neste momento, ainda haja alguma confiança na gestão, espera-se que haja desenvolvimento para recuperar a confiança na escola”, afirmou o presidente da ATFPM.

José Pereira Coutinho adiantou que se encontram agora a aguardar pela conclusão da investigação das autoridades e da inspecção escolar da DSEJ e não descarta a possibilidade de pedir a intervenção de Chui Sai On. “Não está posto de lado o pedido de intervenção do Chefe do Executivo nesta situação depois de conhecermos o relatório que a DSEJ vai fazer sobre a instituição”, afirmou o deputado, acrescentando que este pedido se pode materializar sob a forma de interpelações ou intervenções antes da ordem do dia.

CRIANÇAS “ESTÃO A TER O DEVIDO ACOMPANHAMENTO”

Após a conversa que ontem teve com os pais, José Pereira Coutinho assegura que as crianças “estão a ter o devido acompanhamento”. “Estão a ter o acompanhamento de pessoas que os pais entendem que elas precisam. Agora, se são psicólogos, isto trata-se de um foro particular e familiar, e eles bem saberão quem são as pessoas que melhor poderão acompanhar esta situação com que as crianças se estão a deparar”, afirmou o deputado.

Numa resposta enviada por escrito ao PONTO FINAL, os Serviços de Saúde afirmam que “alguns pais de crianças pediram apoio ao hospital” e que a “equipa de especialistas, que inclui pediatras, obstetras e ginecologistas do Centro Hospitalar Conde de São Januário, está a prestar todo o apoio possível”. O organismo escreve ainda que, se for necessário, será pedido apoio aos especialistas de psicologia infantil e assistentes sociais do hospital, e também aos colegas do Instituto de Acção Social. Actualmente, os Serviços de Saúde dispõem de quatro psicólogos infantis.