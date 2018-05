Caducidade da concessão para 16 lotes da Baía da Praia Grande

A declaração de caducidade de uma série de lotes de terreno pertencentes ao empreendimento denominado “Fecho da Baía da Praia Grande” foi ontem publicada em Boletim Oficial. De acordo com a Rádio Macau, através de vários despachos do secretário para os Transportes e Obras Públicas ontem publicados, o Governo declara a caducidade da concessão de um total de 16 lotes, distribuídos pelas zonas A, C e D do empreendimento. A mesma estação lembra que, em Abril do ano passado, a Sociedade de Empreendimentos Nam Van, concessionária afectada pela decisão, manifestou a intenção de avançar para os tribunais, restando apenas que a declaração de caducidade fosse formalizada. No caso dos lotes da Nam Van, o período previsto da concessão era de 25 anos, um prazo que chegou ao fim a 31 de Julho de 2016.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...