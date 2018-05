Benfica despede-se da Taça AFC com nova vitória

O Benfica de Macau despediu-se ontem da Taça AFC com nova vitória sobre o Hwaebul SC, por 3-0, com golos de Leonel Fernandes. Com este resultado, os encarnados seguraram o segundo lugar na tabela, atingindo uma marca histórica na primeira vez que participaram na fase de grupos da competição.

Texto e Fotografia: Pedro André Santos

Foi uma despedida em grande para o Benfica de Macau, que na última partida da fase de grupos da Taça AFC derrotou o Hwaebul SC com três golos sem resposta. Esperava-se que os norte-coreanos puxassem dos galões no Estádio de Macau para vencer os encarnados, não só para vingarem a derrota sofrida em Pyongyang, como também porque o segundo lugar do grupo estava ainda em discussão. No entanto, as ‘águias’ cedo mostraram que queriam vencer a partida e chegar aos 12 pontos, o que acabou por acontecer fruto de três golos de Leonel Fernandes, aos 42, 63 e 82. “Sinto-me muito feliz pela minha participação pessoal na AFC, mas, acima de tudo, estou feliz por aquilo que fizemos como equipa, pelas pessoas que investiram não só em mim, como em toda a equipa, e em toda a gente que apostou neste projecto”, disse o avançado português no final da partida.

Leonel Fernandes sublinhou ainda que a prestação do clube na Taça AFC “foi memorável”, não só para o clube em si como também para o território. “Acho que todos os atletas do Benfica de Macau, e as pessoas que estão envolvidas no futebol de Macau, têm que estar orgulhosas nesta prestação que tivemos na Taça AFC. É fruto do acreditar e de muito trabalho, acho que escrevemos uma página muito bonita no futebol de Macau”, concluiu.

O médio Hugo Silva, mais conhecido nos relvados como “Mucha”, referiu que foi importante para a equipa manter o segundo lugar, lamentando apenas que a equipa não tivesse conseguido chegar mais longe na prova. “Acho que tivemos as melhores oportunidades, demonstrámos mais uma vez que tínhamos equipa para passar este grupo. Deixámos uma boa réplica do futebol de Macau na AFC, sendo a primeira vez acho que foi muito bom”, salientou.

Uma opinião, de resto, partilhada pelo guarda-redes Batista, considerando que “conseguimos representar bem o território” e “mostrar que o futebol, mesmo com as condições que são dadas, pode-se desenvolver”.

Momento histórico

À semelhança dos jogadores, o treinador Bernardo Tavares era, no final da partida, uma das pessoas mais satisfeitas com o resultado alcançado. Ainda antes do início da competição, e numa entrevista feita ao PONTO FINAL, o técnico português antevia grandes dificuldades na estreia do Benfica de Macau na fase de grupos da Taça AFC, não só pela diferença em termos de profissionalismo da modalidade em comparação com a Coreia do Norte e Taiwan, como também pelo facto de ser a estreia de uma equipa de Macau nesta competição.

Porém, as ‘águias’ acabaram por superar todas as expectativas, incluindo do próprio treinador, tendo somado quatro vitórias em seis partidas no grupo. Na liderança ficou o 25 de Abril, campeão norte-coreano que venceu todos os jogos. “É um momento histórico, Macau devia olhar para estes rapazes de outra maneira. As pessoas já começam a falar do Benfica de Macau, e se falam do Benfica de Macau falam do futebol de Macau. O facto de estarmos a disputar o segundo lugar e conseguir ganhar a esta equipa 3-0, acho que nem nas melhores previsões. Os meus rapazes estão de parabéns”, disse Bernardo Tavares.

Relativamente à partida frente ao Hwaebul SC, o treinador dos encarnados referiu que os seus jogadores acabaram por tornar o jogo mais fácil do que o esperado. “Foi um jogo contra uma equipa complicada, em que olhamos para o resultado e parece que foi fácil, mas foi complicado. Os nossos jogadores tornaram o jogo fácil. Posicionamento sem bola quase excelente, tivemos um ou outro erro na primeira parte, mas acabámos por nos conseguir posicionar bem, o que acabou por eliminar de alguma forma a maior vantagem que a equipa coreana estava a ter”, disse.

Com o aparecer dos golos a equipa galvanizou-se, contando ainda com o apoio habitual da claque do clube, que não se cansou de puxar pelos jogadores até ao apito final do árbitro. “É um resultado meritório porque estes rapazes têm feito um esforço enorme. Fazer 12 pontos nestas condições, num grupo da AFC, é uma marca histórica”, concluiu.

De semblante visivelmente carregado no final da partida, o treinador norte-coreano referiu que as condições atmosféricas e do relvado “afectaram-nos demasiado”, acrescentando ainda que “se tivéssemos outra oportunidade para defrontar o Benfica veríamos um jogo diferente”.

Na outra partida do grupo, o 25 de Abril somou mais uma vitória, goleando o Hang Yuen, de Taiwan, por 5-1. O campeão norte-coreano segue assim para a próxima fase da competição, enquanto que o campeão de Macau dá por encerrada a sua participação, da qual certamente se poderá orgulhar.