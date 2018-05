Angela Leong pede maior supervisão do Governo nas escolas

Fotografia: Eduardo Martins

Na sequência do caso de alegados abusos sexuais de crianças no Jardim de Infância D. José da Costa Nunes, a deputada Angela Leong enviou ontem um comunicado à comunicação social com várias sugestões ao Governo. Entre elas, a parlamentar sugere que as suspeitas de abuso sexual de crianças devam estar incluídas no sistema de notificação obrigatória das escolas ao Executivo. Como organismo de supervisão, a deputada considera que a tarefa mais importante do Governo é fortalecer o sistema de apoio às escolas em caso de abuso sexual. Neste sentido, Angela Leong sugere que o Governo auxilie as escolas a criar um mecanismo de gestão de crises.

“Quando um acidente ocorre, o mecanismo pode ser imediatamente activado. Este deve assegurar que o pessoal responsável na escola tem capacidade para processar o caso atempadamente”, explicou a deputada. Angela Leong acrescenta ainda que as escolas devem prestar atenção à educação sexual, de modo a que as crianças possam estar atentas aos sinais e aprenderem a proteger-se. “O Governo deve também considerar exigir às escolas uma notificação até 24 horas após terem tido conhecimento do acidente e que elas apresentem um relatório dentro de um determinado espaço de tempo para que o problema possa ser acompanhado e resolvido dentro de um período adequado”, escreveu a deputada.

Em relação aos métodos utilizados pelas autoridades durante as conversas que mantiveram com as alegadas vítimas, Angela Leong disse que há espaço para melhorias. Especificamente, a deputada aponta o exemplo da Equipa de Investigação Especial de Protecção de Crianças, criada em Hong Kong, e que trabalha com assistentes sociais e psicólogos clínicos e utiliza métodos de gravação durante as conversas com as crianças. “Deste modo, o impacto negativo nas crianças pode ser aliviado e a fiabilidade nos testemunhos pode aumentar”, considerou a deputada. C.V.N.