“O que quer que faças enquanto artista, nas Filipinas, é já uma luta”

O Black Box Theatre, do Antigo Tribunal, acolheu no passado fim-de-semana a peça “Host” (“Acompanhante”), de Eisa Jocson, enquadrada no XXIX Festival de Artes de Macau. O solo de dança, assinado pela coreógrafa e bailarina filipina, descreve a negociação de identidade a que estão sujeitas as mulheres filipinas que, nos clubes de Tóquio ou Yokohama, assumem diferentes representações do ideal de mulher japonesa. A incursão numa indústria de entretenimento onde a vertente performativa não se dissocia da transação de afectos.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

Focos de luz intensa rasgam a penumbra, ferem os olhos que fitam o corpo imóvel. Sobre o chão em linóleo, aguarda a bailarina, estática, que homens e mulheres se acomodem, no semi-círculo de cadeiras que envolve o estrado longo e estreito. Rosto parcialmente ocultado pela sombrinha rubra de papel. Mulher envolvida no brilho do quimono rosa-choque. Pés alvos, candura virginal. Vozes que gemem, envelhecidas, nos primeiros acordes de uma melodia dormente, japonesa. E inicia-se suavemente o movimento, na expressão ocultada pelo leque. Avança no palco em passos contidos, milimétricos. Coloca sobre o rosto a máscara demoníaca, fita a audiência enquanto gira sobre si própria. Liberta-se, no decorrer da coreografia, de uma sucessão de quimonos. Na silhueta agora definida pelo espartilho negro, transita a bailarina para o erotismo do corpo sexualizado. Batida pop, sedução no embate solitário com a cadeira, olhar que desafia a assistência, tolhida perante corpo, suor, revelação e excesso. Com “Host”, Eisa Jocson explora a identidade híbrida de mulheres filipinas que, nos clubes de Tóquio, assumem, num exercício performativo e mimético, a representação de um ideal de mulher japonesa, com a apreensão de códigos culturais, num processo de contínua negociação identitária. Num vocabulário de dança de espectro amplo, traduz-se a maleabilidade de um corpo que assume múltiplas formas e modos de interpretar a feminilidade. Num quadro que aborda a mobilidade social dos trabalhadores filipinos, e a sua incursão numa indústria de entretenimento em que a bailarinas e cantoras é exigida a transação de afectos, a coreógrafa filipina, de 32 anos, assinala o que diz ser uma estratégia de sobrevivência que traduz, afinal, uma dinâmica de poder na relação entre performer e audiência. Presença habitual nos circuitos performativos europeus, Eisa Jocson, que no passado fim-de-semana se estreou, com “Host”, no Festival de Artes de Macau, descreve o trabalho que actualmente desenvolve em Manila como um acto de resistência perante um Governo empenhado numa retórica de violência.

No centro deste espectáculo, “Host”, está uma “mulher-máquina-de entretenimento”. Que conceito precede o acto performativo?

“Host” estreou em 2015, e é basicamente sobre a minha investigação em relação a ‘entertainers’ filipinas que trabalham em clubes japoneses de acompanhantes, enquanto animadoras. Estou interessada no hibridismo destas ‘entertainers’ filipinas, enquanto negoceiam a sua identidade filipina num contexto japonês. Elas estão a representar o ideal de mulher japonesa no contexto de um clube japonês, precisam de aprender os códigos culturais que ali estão presentes, mas, ao mesmo tempo, negociar a sua identidade filipina. Elas são parte do seu trabalho, no sentido em que são filipinas. Estou interessada nesta identidade híbrida que elas negoceiam. Basicamente “Host” é sobre isto, resultou de toda essa investigação. “Host” é sobre a maleabilidade de um corpo, do nosso corpo, para assumir diferentes formas, em relação com o contexto que é dado. E o contexto dos clubes japoneses é um contexto de relação entre o performer e o cliente, é sempre fundado economicamente. São basicamente formas de movimento que têm origem numa necessidade económica ou numa troca económica entre pessoas. O que acontece em “Host” é que o corpo é, ao mesmo tempo, um hospedeiro de todas estas diferentes formas, e através destas diferentes formas, eles se conectam com o público. O corpo conecta-se com o público. Basicamente estou interessada no corpo como uma embarcação, como um receptáculo para diferentes formas de existir, dependendo do contexto que ocupa. Creio que a minha investigação é economicamente conduzida. Há muitos trabalhadores filipinos no estrangeiro, em todo o mundo. E no Japão ainda há ‘entertainers’ filipinos, homens, mulheres, transgéneros, que trabalham na indústria de entretenimento. Penso que em Macau são mais empregadas domésticas e atendimento, como empregados de mesa, pessoas na indústria de serviços. Muito do meu trabalho lida com isto, com mobilidade social, tanto num sentido micro como macro, que está conectado com o modo como o corpo se move em relação com o local onde está, ou onde precisa de ir para sobreviver.

Também o corpo sexualizado, o corpo subserviente, são abordados?

Não diria que é um corpo subserviente, ‘per se’, apenas isso. É uma performance de um certo espectro, de uma certa exibição de feminilidade, em diferentes contextos. E uma performance de diferentes feminilidades é uma performance de vulnerabilidade e sedução e sexualidade. Então, eu diria que as formas femininas que o trabalho ocupa lidam com diferentes sombras de diferentes performances de todas estas coisas. Que, de certa forma, caracteriza a performance feminina. Há diferentes tipos de performances na indústria do entretenimento. Os modos de interpretar a feminilidade, especialmente agora, que há um grande domínio da indústria K-Pop, a imagem da feminilidade é construída aí, e está a ocupar ou a disseminar-se na Ásia e por todo o mundo. Passa por diferentes actuações de feminilidade. É uma mudança subtil de dinâmica de poder dentro das relações entre performer e audiência. Porque não é uma vulnerabilidade imediata, às vezes é disfarçada de agressão, há muito poder na quietude. Toda esta aspiração de forma, que é sempre determinada por dinâmicas de poder entre performer e audiência.

Sendo estas mulheres filipinas, com a sua própria cultura, que se deslocam para um Japão de uma cultura muito distinta, da qual têm que se apropriar, diria que o papel que elas desempenham nestes clubes é por elas entendido como uma personagem?

Eu penso que é parcialmente, a linha entre trabalho e ligação pessoal é muito fina. Penso que é ambos, elas precisam de ser bem sucedidas no trabalho que fazem, precisam de se adaptar ao contexto cultural em que estão. Mas, ao mesmo tempo, há uma sinceridade na ligação com as pessoas. É uma espécie de capacidade humana de querer ligar-se. Eu não diria que é apenas uma personagem, que podes pôr e tirar. Não é um corte limpo, é algo que também é absorvido, actuas todos os dias e torna-se uma parte de ti. Eu diria que é uma espécie de estratégia de sobrevivência, tanto no trabalho como na ligação da esfera humana em geral.

Mas é uma função em que se sentem confortáveis ou existe aí uma luta?

Creio que depende, eu não generalizaria, mas penso que é ambos. É sempre uma negociação, se a ligação é real, íntima… é muito difícil, porque estás numa atmosfera de trabalho, és paga para entreter, para fazer trabalho de afectividade, o que é basicamente um trabalho emocional, servir, assegurar que os teus clientes estão a passar um bom momento. É muito assegurar que a atmosfera social é muito dinâmica. É muito vago, este tipo trabalho, eu diria, porque lida com trabalho afectivo, não podes separar o trabalho da vida pessoal. Penso que no geral é uma luta, mas uma luta que depende de cada pessoa, de como lidam com isso.

E está mais ligada a essa dimensão do entretenimento ou também à indústria do sexo? Ou há uma linha entre elas?

Penso que está mais ligado à indústria de entretenimento, mas, de alguma forma, está também ligado à indústria do sexo. O trabalho dos filipinos no Japão é na indústria do entretenimento. Eles chegam lá como bailarinos ou cantores. A prostituição é ilegal, portanto o sexo não faz parte do trabalho. É mais sobre sedução e trabalho emocional, enquanto produto, ponto de venda, e, claro, creio que depende da definição de trabalho sexual, porque é uma definição muito alargada. Eu diria que é trabalho de entretenimento e afectivo, e claro que há alguns contratos que são feitos pessoalmente, nunca através do bar, porque é ilegal, é sempre através de relações pessoais. É conhecido que há muitas filipinas e filipinos que casam com homens e mulheres japoneses, no contexto de trabalho. Eu pensaria que é um efeito do trabalho legal que existe ali. Penso que é importante tornar isto visível enquanto fenómeno cultural, enquanto fenómeno económico, é algo já dado como adquirido, mas o que estes corpos representam, este hibridismo de relações. Estas práticas que aparecem como um deslocamento das Filipinas para um contexto japonês, e a ponte que se pode fazer entre estas duas culturas. Penso que os ‘entertainers’ filipinos não são muito considerados nas Filipinas, são sempre vitimizados nos media, como trabalhando na indústria do sexo. O que simplifica a questão mais alargada das condições de trabalho, para além de todas as condições históricas que conduziram aí. É olhar para a situação com uma luz diferente e um diferente ângulo, através do corpo, através do que tem sido praticado fisicamente e não intelectualmente discutido, na academia, por exemplo, ou nos media.

Como se desenvolveu o trabalho preparatório para esta performance? Esteve com elas, no Japão, para conhecer e tentar entender esta dinâmica de trabalho a partir de dentro?

Eu fiz a minha investigação no Japão, tive uma residência de investigação, onde conheci um transgénero filipino, filipina, que trabalhava lá. Ela hoje é basicamente japonesa. O que é interessante é que ela é basicamente o tema do trabalho, no sentido em que o seu corpo acolheu tanto, ou que ela está a representar algo que está tão distante de onde começou. Primeiro, ela era um homem nas Filipinas, e depois tornou-se uma mulher, e além disso, está a representar uma mulher japonesa, como um modo de ser na vida quotidiana. Portanto, não é a mulher filipina que ela construiu como um modo de ser, mas uma mulher japonesa. Ela era muito fascinante e as danças que estou a executar aqui vêm de pessoas específicas. A primeira dança vem da sua coreografia e criação, que me foi transmitida. Esta foi a forma de nós estarmos envolvidas. Outra dança, é uma dança tradicional japonesa, não relacionada com a indústria do sexo, é mesmo uma dança tradicional, para que adquirisse o sentido do contexto cultural. É basicamente uma inserção de certos princípios que a cultura japonesa valoriza. Tentar entender o contexto japonês lidando com o corpo através da aprendizagem daquela dança. E se olhares para o corpo dos japoneses e o corpo dos filipinos, eles são muito diferentes. São o oposto em termos de performatividade. Uma é de facto violenta e agressiva, e a outra é muito calma e parada. Basicamente são estas formas, que nos dizem muito sobre o seu contexto, por causa da forma que assumem. E a determinado ponto torna-se outra coisa. A investigação é através da transmissão, de pessoas específicas.

Teve que passar algum tempo no Japão, fazer trabalho de campo, observar. E não apenas com essa bailarina transgénero, mas também com outras profissionais, imagino.

Sim, indo a diferentes clubes e vendo que tipo de trabalho efectuam. Normalmente faço investigação para um trabalho ao longo de muito tempo. Há muitos clubes em Manila, que apontam mais para um contexto japonês, internacional. O cenário é mais orientado para clientes japoneses, são homens que vão a Manila. Mesmo em Manila consegues ver o padrão, que é basicamente o mesmo que no Japão. É uma orientação ao cliente muito específica. A investigação foi sobretudo em Manila e no Japão, principalmente em Tóquio. Está em todo o lado, mas não tanto como nos anos 90, antes do ‘crash’ dos mercados.

Estas mulheres são apelidadas de “Japayuki”. A designação diz respeito às mulheres filipinas em particular ou a todas as estrangeiras que executam este tipo de performances nos clubes japoneses?

“Japayuki” significa “com destino ao Japão”, é um termo geral, para pessoas que trabalham no Japão, na indústria do entretenimento. Mas penso que é de algum modo associado, principalmente no vocabulário filipino, como trabalhadores do sexo no Japão. Tem uma bagagem estigmatizada o termo, tem uma conotação negativa tanto no contexto filipino como japonês, como estando ligado a este tipo de indústria.

Tendo em conta essa conotação, diria que se torna difícil para estas mulheres o regresso a casa? Elas tendem a permanecer longos períodos no Japão, devido a esse estigma?

Depende do contexto social em que estás, se vais ser estigmatizada ou não. Porque muitas das “Japayukis”, quando regressam a casa, há um certo orgulho, e até alguma inveja, por parte das suas comunidades. Porque quando vais para o Japão ganhas muito dinheiro, adquires bens materiais, o teu estatuto na vida melhora. Podes colocar os teus filhos em boas escolas, tornas-te mais bonita. Este é um dos aspectos visíveis das “Japayuki”, quando elas voltam, são visivelmente mais bonitas, melhor vestidas. Portanto, creio que, na comunidade imediata, e no mesmo estatuto social, as pessoas cuidam delas. Mas se é uma classe média e as pessoas tomam conhecimento de que tu eras uma “Japayuki”, pode haver um estigma, porque são pessoas com um estatuto superior, a olhar para baixo, para alguém que ganhou alguma vantagem económica mas através destes meios, pode ser uma fonte de julgamento. Depende de onde circulas e como circulas, é compartimentado socialmente. É parcialmente negativo e parcialmente positivo. Penso que é mais negativo se a classe social for mais alta e não necessitar de enfrentar este tipo de trabalho, e mais positivo se vier de uma classe social mais baixa, que olha para o trabalho como algo que é economicamente vantajoso.

No seu discurso, elas não se afiguram como vítimas, mas como mulheres que fizeram uma escolha que lhes permite melhorar substancialmente o seu quadro de subsistência. Diria que esta performance exerce um papel de valorização destas mulheres?

Sim, diria que deita um olhar sobre este tipo de trabalho, o trabalho físico, o trabalho afectivo. É de facto uma narrativa diferente da narrativa da vítima. Claro que isso existe também, também há registo de experiências desagradáveis. Mas, no geral, isto é o que é dado economicamente e as pessoas adaptam-se, sobrevivem e realmente prosperam, tornam-se bem sucedidas no ofício que escolheram. Num certo sentido, sim, é um reconhecimento de como as mulheres fizeram isto à sua maneira, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Há uma percentagem de homens a trabalhar na indústria, mas são maioritariamente mulheres. Há sempre um lado de auto-sacrifício, em nome da família que ficou para trás. Porque são mulheres que deixaram em casa os filhos, tornam-se o ganha-pão da família, tomam conta dos irmãos. São sempre elas a mandar dinheiro para ter uma casa. Sim, há este tipo de posição sacrificial, mas, ao mesmo tempo, é um trabalho glamoroso, elas têm que se arranjar, têm que ser bonitas, tens que ser boa na interacção social, tens que aprender tudo isto. Parte disso é aprender também a língua, o trabalho não contempla a palavra na sua oralidade, mas a linguagem física, e isto atravessa diferentes camadas. E, claro, sobreviver num contexto diferente. Sim, eu diria que é uma peça que reconhece o poder das mulheres em tais condições.

Quando é que este movimento de filipinos para o Japão teve início?

Creio que foi no final dos anos 70, mas não em grande número. Creio que o pico foi nos anos 80 e 90, quando a economia no Japão estava muito forte. Mas eles eram exportados como trabalhadores culturais, começou com grupos de dança, havia muitos grupos a sair, e o repertório tinha que ir do jazz ao ballet contemporâneo, às danças tradicionais. Enquanto grupos de dança, tinham que fazer, nos clubes, trabalho de afectividade também, socializar com os clientes, certificar-te de que eles se sentavam e tomavam uma bebida. Creio que o trabalho de um performer tornou-se em algo de alguém que também acompanha. Creio que naturalmente o trabalho de acompanhamento se tornou parte do trabalho de entretenimento. Como fazes o público querer ficar, crias relações, amizades, diferentes estratégias afectivas. Mesmo hoje não colocam no teu passaporte, “acompanhante”, ou és bailarina ou cantora, é a isso que te candidatas, e é esse o contrato que tens nos clubes. Não és acompanhante de profissão, és uma ‘entertainer’, uma ‘entertainer’ que vai para o Japão.

Tem explorado e investigado a mobilidade social dos filipinos, a sua dimensão de trabalho. Qual lhe parece ser o papel que está tradicionalmente reservado aos filipinos na diáspora? Abordou essa questão, de resto, no trabalho “Princess”, da série “Happyland”, sobre trabalhadores filipinos que, na Disneyland de Hong Kong, estão confinados a papéis secundários, quase camuflados, uma vez que não encaixam no estereótipo de beleza de reis e princesas.

É muito evidente que os papéis que lhes estão reservados são na indústria dos serviços. E a indústria de serviços é muito ampla, no sentido em que pode ser trabalho doméstico, cuidados de saúde, pode ser entretenimento. Há muitos marinheiros mas não são o capitão do navio. Quer dizer, existem, mas a maior parte das vezes eles são o apoio. É uma indústria de serviços, que lida maioritariamente com trabalho afectivo, cuidar das crianças, cuidar da casa, relações sociais, principalmente no entretenimento, não é só na performance. Muito ligação social e humana, este tipo de lubrificante social.

E é isto que lhe interessa, também, os papéis desempenhados por esta comunidade no mundo?

De algum modo esta flexibilidade e este trabalho afectivo, que é parcialmente profissão e é em parte pessoal, nunca é completamente uma coisa ou outra. Creio que é uma característica dos filipinos. Eu não diria uma característica… Há muitas coisas que levam a que haja muita emigração para o estrangeiro. Claro, a história colonial dos filipinos, a permanente situação económica, como o Governo usa as suas pessoas. Não é que os filipinos estejam naturalmente orientados para o serviço, socialmente adaptam-se para entrar nestes campos. Também se justifica pela pobreza e dificuldade económica. A flexibilidade dos filipinos deve-se também às suas condições económicas e sociais, é mão-de-obra barata, se recusares um emprego, há sempre outro filipino que agarrará o emprego por esse preço. Penso que algo que é naturalmente um ofício, torna-se explorado e justifica a razão porque há tantos filipinos nessa indústria.

E é isso que traduz através da dança? É esse o centro do trabalho?

Eu penso que o centro do trabalho é a maleabilidade do corpo, do corpo filipino, independentemente do contexto. O que é simultaneamente uma coisa positiva e negativa, pode ser exploração, como pode ser visto como um instrumento poderoso de sobrevivência. Algo que é parte do traço evolutivo dos seres humanos, a habilidade para se adaptar, sobreviver e prosperar. Por isso, sim, creio que, para lá da situação económica e social, estou interessada no corpo enquanto receptáculo, e acontece que no contexto filipino o repectáculo está sujeito a todas estas condições. Independentemente das condições, é uma embarcação vazia, nós todos somos embarcações vazias, dependendo de onde estamos, é o que nos tornamos ou como nos levamos para essa esfera.

Viaja muito pelo mundo com o seu trabalho, sobretudo para a Europa. Mas a base é em Manila. É possível hoje desenvolver esse trabalho, exactamente nos moldes em que pretende fazê-lo, no seu próprio contexto cultural?

É um pouco mais difícil, penso que a razão por que posso fazer o trabalho que faço é porque sou móvel, e o apoio financeiro e criativo que recebo é simultaneamente local e internacional. É sempre no meio, entre Manila e todos os lugares que apoiam o meu trabalho. Penso que também é possível fazer o meu trabalho em Manila por causa da rede internacional que eu tenho. Especialmente nas Filipinas, onde os recursos são um pouco mais escassos, em termos de artes, da cultura, eu não diria que não estão lá, mas estão divididos, não de forma igualitária ou em diferentes bolsos. O sistema não é posto em prática de tal forma que beneficie os artistas e as pessoas. Temos sempre que comprometer o trabalho e a economia do trabalho. Sim, é sempre uma negociação, se queres tornar o trabalho visível nas Filipinas, tens que o reestruturar de forma diferente.

E como lidam os artistas, hoje, nas Filipinas, com a violência que atravessa o país, a guerra às drogas, essa violência de que o mundo tem sido espectador? Como é que, como artista, que tem uma percepção dessa realidade a partir de dentro, se relaciona com isso?

Penso que se torna mais necessário, tudo se torna mais crucial. Quero dizer, continuar a fazer o trabalho que eu faço é um acto de resistência ao Governo existente. O facto de as pessoas continuarem a viver e a trabalhar de forma precária nas artes penso que é uma bravura e já uma rebelião, de resistência ao que está a acontecer. Podes sempre parar e ficar deprimida, não fazer nada e não continuar.

Ou simplesmente partir.

Ou apenas sair, sim.

Mas continua essa luta no país, entregue a um contínuo processo criativo…

Penso que as pessoas, apesar do contexto, ainda insistem. É também muito inteligente em relação a isso, porque quanto mais directamente confrontares a situação, mais directamente serás cortada também do sistema. É realmente complicado, mas as pessoas ficam. Os artistas já estavam a trabalhar lá, ainda estão a trabalhar lá, não creio que as pessoas estejam a partir. E estão a criar. Apesar da situação, a comunidade artística está ainda mais presente, mais activa. Sentimos que precisamos de estar mais presentes, com tudo o que estamos a fazer, quer seja de forma directa ou indirectamente relacionada com a violência. O que quer que faças enquanto artista, nas Filipinas, é já uma luta.

Conhece a situação da comunidade filipina em Macau? As dificuldades que esta enfrenta, sobretudo devido a salários, na sua generalidade, muito baixos?

Não estou por dentro das questões relacionadas com os trabalhadores filipinos que residem em Macau. Passei mais tempo em Hong Kong, na investigação que fiz para a peça “Princess”, tenho uma melhor noção de como os filipinos se organizam lá. É a minha primeira vez cá, fiz só uma visita de um dia, quando estava em Hong Kong. Em termos de saber o que é a vida quotidiana aqui, não tenho ideia. Mas sei que há cá uma população filipina muito grande. Ouço-os o tempo todo nas ruas. Creio que há sempre problemas, sobretudo se és de uma minoria migrante trabalhadora. Mas não conheço a sua situação.

Onde é que o seu trabalho a leva agora? Esta peça, “Host”, integra uma trilogia, em que se inserem também as peças “Death of the Pole Dancer” e “Macho Dancer”.

Sim, tornou-se uma trilogia porque são solos, e lidam mais especificamente com a indústria do entretenimento, no corpo e na sua performance. Eles partilham um contexto e abordagem muito semelhantes.

E tem agora uma nova série, “Happyland”, que integra as peças “Princess”e “Your Highness”. O que se questiona nesta série? É algo em que continua a trabalhar?

Sim, a primeira e a segunda parte estão feitas. Em relação à terceira parte, estou a tirar algum tempo, é bom ter alguma distância no trabalho criativo. “Happyland” vai na mesma linha da mobilidade social dos filipinos, investiga o trabalho dos filipinos, a produção, a fantasia na performance da felicidade dentro da Disneyland, nesta indústria da felicidade. A performance da felicidade dentro e fora disto. O que faz o corpo de um filipino a força de trabalho ideal para esta indústria, neste mundo da Disneyland. Atravessa a nossa história colonial americana, o facto de termos sido educados em inglês, todas estas narrativas são as nossas histórias da infância, coisas com que crescemos. É parte de nós mas, ao mesmo tempo, é completamente estrangeiro para nós. Tu percebes que os contos de fadas normalmente nascem localmente, ensinam conhecimento local muito específico, mas este é de facto um conhecimento global. Mesmo quando és jovem, com uns seis anos, já estás a ser formatado para trabalhar na força de trabalho global do entretenimento, sem o saber. Através do conhecimento, das narrativas e da informação que estás a receber. Portanto, é uma investigação da minha própria história pessoal, das narrativas com que crescemos.