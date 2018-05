Lawrence Ho com os olhos postos no turismo japonês

O magnata Lawrence Ho, filho do fundador da Sociedade de Jogos de Macau, Stanley Ho, afirmou estar determinado em apostar no Japão para continuar a expansão internacional do grupo hoteleiro e operador de jogo Melco International.

“Só para meter as coisas em escala: Nós quase que conseguimos meter 73 ‘Macaus’ dentro da cidade de Tóquio”, afirmou o director executivo da Melco International, Lawrence Ho, referindo-se às potencialidades turísticas, pouco aproveitadas no Japão, durante o discurso inaugural na edição deste ano da feira Global Gaming Expo Asia (G2E Asia). “A indústria do turismo representa 10% do PIB [Produto Interno Bruto] mundial e emprega cerca de um décimo da força de trabalho no mundo”, disse Lawrence Ho, de 42 anos, sublinhando que, “no Japão, estes números caem para 6,7%”.

Em relação às potencialidades turísticas, o Japão “está completamente subvalorizado, ainda por cima porque já tem todas as infraestruturas e redes de comunicação necessárias”, declarou. Para dar mais um exemplo da subvalorização turística presente no Japão, Lawrence Ho referiu que, “em 2017, visitaram Macau 33 milhões de pessoas e houve 29 milhões de visitantes em todo o Japão”. De acordo com o director executivo da Melco International, o número de turistas chineses no Japão vai quase duplicar até 2025. “Mesmo a tempo de nós conseguirmos abrir o nosso primeiro resort integrado, no Japão”, destacou.

“A China contribuiu com quase 60% para o crescimento do turismo do Japão nos últimos cinco anos”, disse, acrescentando que o número de visitantes chineses em terras nipónicas “é hoje de 64 milhões, mas em 2025 espera-se que sejam 120 milhões de turistas chineses”.

O filho do fundador da Sociedade de Jogos de Macau, Stanley Ho, voltou assim a reiterar a aposta no Japão, algo que já tinha feito durante a apresentação dos resultados do grupo em 2017, onde sublinhou que “o Japão continua a ser a prioridade de desenvolvimento” da Melco. Lawrence Ho investiu nas Filipinas e na Rússia e quer agora “atacar” o Japão, onde os casinos foram legalizados em Dezembro de 2016, pelo parlamento nipónico.

Em Outubro passado, Ho tinha afirmado, em entrevista à agência noticiosa France Presse, que Macau deverá continuar a ser a base do grupo, independentemente da sua expansão internacional. “Macau vai continuar a ser o melhor mercado do mundo para os complexos integrados de jogo por ser a porta de entrada na China”, garantiu, na altura.

A Melco Internacional está presente na China, Filipinas, Rússia, Macau e garantiu a primeira e única concessão para um casino em Chipre. A operadora de jogo Melco Resorts & Entertainment, uma das seis concessionárias que operam em Macau, anunciou em fevereiro que obteve receitas de 5,3 mil milhões de dólares em 2017, com lucros atribuíveis ao grupo de 347 milhões de dólares.

Em 2017, a receita do jogo em Macau cresceu 19,1% para 265,7 mil milhões de patacas, invertendo uma tendência de queda registada nos três anos anteriores.

Hotel Morpheus deve abrir portas no dia 15 de junho

A Melco anunciou ontem que planeia abrir ao público o hotel Morpheus a 15 de Junho próximo. “A Melco está a trabalhar em estreita colaboração com o Governo de Macau para obter todas as licenças necessárias para a abertura do hotel, com o objetivo de abriras portas ao público em 15 de Junho de 2018”, anunciou o grupo, em comunicado.

Desenhado pela arquitecta Zaha Hadid, que morreu a 31 de Março de 2016, o hotel custou perto de mil milhões de euros e está situado no Cotai, junto do City of Dreams.

Agência Lusa