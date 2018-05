DSAT mantém “mente aberta” quanto à instalação de dispositivos de detecção de peões

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) não descarta a possibilidade de vir a instalar dispositivos de detecção de peões nas vias de Macau. Em resposta a uma interpelação do deputado Leong Sun Iok, o director da DSAT garante também que o organismo vai “gradualmente melhorar” o sistema de prestação de serviços de transporte privado.

Catarina Vila Nova*

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) afirmou que “ainda não tem nenhum plano para introduzir dispositivos de detecção de peões mas mantém uma mente aberta”, em resposta a uma interpelação do deputado Leong Sun Iok. No mesmo documento, assinado por Lam Hin San, director da DSAT, o dirigente escreve que “irá continuar a acompanhar os desenvolvimentos das tecnologias de semáforos a nível mundial e trazê-las para Macau quando for apropriado”. Questionado pelo deputado quanto ao planeamento geral das autoridades em relação aos sistemas inteligentes de gestão do tráfego, Lam Hin San garantiu que vai gradualmente melhorar o sistema de prestação de serviços de transportes privados.

Na sua interpelação, Leong Sun Iok apontou o exemplo de Hong Kong, onde foi lançado um projecto-piloto de detecção de vídeo para peões, “em que se recorre às tecnologias da cidade inteligente para fiscalizar, em tempo real, o fluxo de pessoas e de veículos em diversas estradas”. “Segundo os resultados do referido projecto, o ‘detector’ pode reduzir, de forma eficaz, o tempo de espera dos peões para atravessar as vias e evitar travagens desnecessárias dos veículos. Portanto, as autoridades de Macau devem recorrer ao referido plano para aumentar a eficiência de controlo de semáforos e melhorar o ambiente das deslocações. Vão fazê-lo?”, inquiriu o deputado. Em resposta, Lam Hin San afirma que a DSAT “ainda” não tem qualquer plano de introduzir um sistema semelhante em Macau, mas não descarta a possibilidade de o fazer “quando for apropriado”.

“O Governo de Macau vai continuar a promover a mobilidade inteligente tendo como base os serviços de autocarro, em concordância com a política prioritária de autocarros”, respondeu Lan Him San a Leong Sun Iok, que inquiriu o Governo quanto ao “planeamento geral e objectivos das autoridades em relação aos sistemas inteligentes de gestão de tráfego”. “[A DSAT] vai também gradualmente melhorar o sistema de prestação de serviços de transportes privados e de informação de tráfego para turistas, com revisões regulares para ajustar atempadamente os projectos e as estratégias”, acrescentou o dirigente.

Leong Sun Iok procurou também saber qual a taxa de cobertura do sistema inteligente de monitorização dos semáforos e quais os resultados obtidos até ao momento. Lam Hin San respondeu que, até agora, 12 cruzamentos foram já equipados com este sistema que “se tem mostrado eficaz em melhorar o tráfego”.

*Com Stacey Qiao