Costa Nunes: Educadora ausente do infantário desde segunda-feira

Miguel de Senna Fernandes confirmou ao PONTO FINAL que a educadora das alegadas vítimas de abuso sexual não se encontra em funções desde segunda-feira. Já o funcionário e arguido do caso será mesmo despedido, assegurou o presidente da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses. A este jornal, a deputada Agnes Lam confirmou ter sido contactada pelos pais das meninas que falam na possibilidade de existirem mais dois casos, para além das sete queixas-crime apresentadas na Polícia Judiciária.

Foto: Eduardo Martins

Texto: Catarina Vila Nova

A educadora das crianças que terão sido vítimas de abuso sexual no Jardim de Infância D. José da Costa Nunes não se encontra na instituição desde segunda-feira, confirmou ao PONTO FINAL Miguel de Senna Fernandes, presidente da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM). Em relação ao arguido, que é funcionário do infantário, Senna Fernandes assegurou que este será despedido. O presidente da APIM disse ainda que o relatório que a escola tem de apresentar à Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) se encontra “em fase de ultimação” e será entregue amanhã “de certeza”. Questionado acerca da possibilidade do número de casos ser superior às sete queixas-crime apresentadas na Polícia Judiciária, Miguel de Senna Fernandes declarou que “o que a APIM conhece são três casos”. A este jornal, a deputada Agnes Lam afirmou ter sido contactada pelos pais das alegadas sete vítimas, que dizem ter conhecimento de mais dois casos.

“Confirmo que [a educadora] não está a dar aulas agora porque é bom para todos que, nesta fase de averiguações, ela não esteja [na escola]”, declarou Miguel de Senna Fernandes. Clarificando que a profissional “não está suspensa”, o presidente da APIM explicou que lhe foi pedido “que ela fosse para casa”. “A suspensão é um estatuto completamente diferente”, acrescentou. Quanto ao arguido, “esse naturalmente vai ser desvinculado”, assegurou o dirigente. “Há uma falta de confiança e só isto já é insustentável. É uma quebra de confiança de tal ordem que fica comprometida a nossa relação de confiança. Só isto já chega para um despedimento”, afirmou. Sem avançar com uma data para o despedimento, Senna Fernandes garantiu que o funcionário “nunca mais pode pôr os pés no Costa Nunes”.

Em relação ao relatório que a escola terá que apresentar amanhã à DSEJ, Miguel de Senna Fernandes garantiu que este prazo vai ser cumprido. “Posso confirmar que vamos entregar. Aliás, o relatório está pronto, estamos em fase de ultimação”. Após a entrega do documento, o dirigente vai agendar uma reunião com os directores da DSEJ, na qual estarão presentes o presidente da APIM e a directora do infantário, Marisa Peixoto, para esclarecer eventuais dúvidas. Segundo tinha já explicado a DSEJ, este relatório deverá incluir os pormenores do caso, a situação de trabalho do pessoal envolvido e as medidas de acompanhamento adoptadas pela escola.

PAIS ACREDITAM EXISTIR MAIS DOIS CASOS

Ao PONTO FINAL, a deputada Agnes Lam disse ter sido contactada pelos pais das alegadas sete vítimas. “Eles acreditam que há nove crianças envolvidas mas duas das famílias não reportaram à polícia. Eles disseram que o processo iria trazer más memórias às crianças e eles não queriam fazer isso”, afirmou. Confrontado com este número, Miguel de Senna Fernandes afirmou que “a escola não tem conhecimento, há coisas que não são reportadas à escola”. “O que a APIM sabe são estes três casos, dois que são muito claros, que foram queixas que nos foram feitas naquelas circunstâncias. Se há mais casos que foram reportados à Polícia Judiciária, nós não temos conhecimento dos contornos disto”, afirmou o dirigente.

Sobre o acompanhamento que está a ser dado aos pais e às alegadas vítimas, Agnes Lam afirmou que “o que os pais precisam é de um psicólogo que os ensine a falar com as crianças”. “Esta é a necessidade mais urgente e a DSEJ disse que ia fazer isto”, reiterou a deputada. Miguel de Senna Fernandes confirmou que, na segunda-feira, houve um workshop promovido pela DSEJ nas instalações do Costa Nunes. “Com certeza que estão a ser assistidos da melhor maneira possível”, afirmou o presidente da APIM.