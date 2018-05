Concurso de inovação leva dois projectos ‘start up’ de Macau a Lisboa

Os dois projectos de Macau vencedores do prémio “Fosun Protechting” foram ontem eleitos e vão poder participar num programa acelerador de ‘start up’ durante três meses em Lisboa.

“O concurso atraiu vários projectos talentosos, 60% dos quais vêm de Macau, o que demonstra um grande investimento na inovação por parte da Região”, afirmou o director executivo da Parafuturo de Macau, Chui Sai Peng, durante o discurso de abertura do Concurso de Inovação e Empreendedorismo daquela empresa.

Estes prémios foram atribuídos no âmbito de um concurso geral de inovação e empreendedorismo e do Fórum da Mesa Redonda de Tecnologia lançados pela Parafuturo de Macau.

Os projectos vencedores do prémio foram a “An ambient cell-tranpostation System” e o “Next generaton Analytical Products and Services for Clinical and Research Markets”, dedicados às novas tecnologias, à análise de dados e marketing.

A iniciativa foi co-organizada com a Aliança de Educação da Inovação e Empreendedorismo da China, a Fundação Fosun e o Centro de Inovação e Qualidade Alibaba.

“Este ano resolveu incluir-se também Macau seleccionando duas ‘start up’ para poderem participar no programa”, declarou à Lusa, o fundador e presidente executivo da Beta I, Pedro Rocha Vieira, à margem do Fórum da Mesa Redonda de Tecnologia.

“Somos parceiros da Fosun e da Fidelidade neste programa de aceleração Protechting, um programa de invocação aberta que nós desenvolvemos em conjunto”, disse ainda o presidente da organização dedicada a apoiar ‘start up’ e a fomentar ecossistemas empresariais.

Entre muitos oradores no Fórum da Mesa Redonda de Tecnologia, destacam-se a vice-presidente da Fosun Internacional, Julia Gu, o director adjunto do Departamento para os Assuntos Económicos do Gabinete de Ligação da China em Macau, Xu Jun, e o director de operações da Alibaba Innovation Center.

Além do “Fosun Protechting”, foram atribuídos mais dois prémios a equipas de Macau, no valor de dez mil patacas cada.

O prémio de Inovação e Empreendedorismo da Parafuturo de Macau (IEEAC), escolheu dois projectos para participar no “Pequim, Tianjin e Hebei – Concurso de inovação e empreendedorismo de juventude de Guangdong, Hong Kong e Macau” e o prémio “Competição de Start up Alibaba Cloud”, que também seleccionou dois vencedores para participar num concurso da Create@Alibaba Cloud (CACSC), a realizar em Hangzhou, na China.

Foram atribuídos ainda três prémios no valor de 30 mil patacas, 20 mil e dez mil, respectivamente, às três melhores propostas de entre 16 seleccionadas por um júri.

À margem do evento, Pedro Rocha Vieira defendeu haver espaço para as empresas tecnológicas portuguesas entrarem no mercado chinês, dando ênfase à ligação entre as ‘start up’ e as grandes empresas portuguesas.

“Há espaço para as empresas tecnológicas portuguesas, através de parcerias integradas, entrarem no mercado chinês”, afirmou.

Pedro Rocha Vieira referiu a importância da ligação entre as ‘start up’ e as grandes empresas “nos vários sectores de actividade”.

Devido “ao incrível crescimento” da China nos últimos anos, Pedro Rocha Vieira defendeu a importância que Macau pode ter como porta de entrada para as empresas europeias.

“Tudo o que tem acontecido nos últimos anos na China é incrível e esta zona do Delta das Pérolas, vai ser umas das principais zonas da China e Macau tem um papel a desempenhar nesta zona e acho que para a Europa é muito interessante poder explorar melhor o mercado chinês também através de Macau”.

Agência Lusa