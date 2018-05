Benfica termina hoje campanha histórica na Taça AFC

O Benfica de Macau recebe hoje o Hwaebul, da Coreia do Norte, em partida que encerra a participação da formação de matriz portuguesa na Taça AFC. Os encarnados estão em boa posição para manter o segundo lugar, desde que os forasteiros não façam um resultado melhor do que aquele alcançado pelo Benfica em Pyongyang.

Texto e foto: Pedro André Santos

Ponto final na participação do Benfica de Macau na Taça AFC. Os encarnados recebem hoje o Hwaebul, no Estádio de Macau, e procuram na derradeira partida manter o segundo lugar na classificação. Para isso terão que defender a vitória por 3-2 alcançada em Pyongyang, já que um eventual triunfo dos visitantes colocaria as duas equipas em igualdade pontual, pelo que o factor de desempate seria a diferença de golos registada no confronto entre eles.

Desta forma, os encarnados até poderão manter o segundo lugar em caso de derrota (por 1-0 ou 2-1), mas o técnico Bernardo Tavares garante que a equipa não irá defender o resultado alcançado na Coreia do Norte. “Gostávamos que a última imagem fosse positiva. O trabalho está de parabéns mas ainda falta um jogo para conseguirmos o segundo lugar, que é esse o grande objectivo. O empate serve, ou até perder por 1-0 ou 2-1, mas nós não queríamos jogar para perder por esses valores ou para o empate, gostaríamos de ganhar”, disse o treinador do Benfica ao PONTO FINAL.

O técnico dos encarnados, contudo, não espera facilidades, não só porque “a nossa equipa está a passar por uma fase complicada em termos físicos e fadiga mental” devido à carga de jogos que os jogadores têm vindo a passar, mas também pela qualidade do adversário. “Esta equipa tem, em termos de grupo, um ataque posicional muito forte, é uma equipa que fisicamente cumpre os sinais todos de pressão, estudam o adversário. Nós na altura [vitória na Coreia do Norte] conseguimos surpreendê-los porque se calhar não nos conheciam, agora a tarefa vai ser muito mais complicada. Sabemos que a tarefa vai ser muito difícil, mas vamos à luta”, garantiu.

O defesa central Filipe Duarte será carta fora do baralho para este encontro, enquanto Vítor Almeida, Cuco, Edgar e Carlos Leonel, jogadores que têm apresentado algumas queixas a nível físico, deverão ser recuperáveis para esta partida.

Questionado pelo PONTO FINAL sobre se considera histórica a prestação global do Benfica de Macau na Taça AFC, Bernardo Tavares foi peremptório: “Acho que sim, não só para o Benfica como para o futebol de Macau. Roubar o segundo lugar a uma equipa profissional da Coreia, que treina a campo inteiro quando quer… as pessoas não têm noção. E depois também pelo facto de estarem mais rotinados nestas andanças”, concluiu.

O desafio entre o Benfica e o Hwaebul está marcado para as 19 horas. À mesma hora irá decorrer o duelo entre o 25 de Abril (Coreia do Norte) e o Hang Yuen (Taiwan), que irão terminar em primeiro e último na classificação, respectivamente, independentemente dos resultados registados hoje.