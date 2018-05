Wong Kit Cheng recua e diz que Associação Geral das Mulheres foi consultada pelos Serviços de Saúde

Numa resposta enviada ontem por escrito ao PONTO FINAL, a deputada Wong Kit Cheng afirmou que “os Serviços de Saúde consultaram a Associação Geral das Mulheres de Macau acerca do ajustamento das taxas de parto para as mulheres grávidas não-residentes”. O esclarecimento da vice-presidente da direcção da Associação Geral das Mulheres (por lapso, identificada na edição de ontem deste jornal como presidente da Associação Geral das Mulheres) surge após uma notícia publicada ontem no PONTO FINAL, na qual Wong Kit Cheng afirmou que “nós nunca fomos consultados acerca de como o ajustamento devia ser feito, quando é que as taxas deviam aumentar ou se nós concordamos ou não”.

“Eu, Wong Kit Cheng, fui entrevistada pelo Ponto Final a 10 de Maio de 2018 e respondi às questões enquanto deputada e não em nome da Associação Geral das Mulheres de Macau”, escreveu ontem a deputada. Wong Kit Cheng foi questionada por este jornal, no passado dia 9 de Maio, na Assembleia Legislativa, sobre se a Associação Geral das Mulheres tinha ou não sido consultada pelos Serviços de Saúde acerca do aumento das taxas de parto. Nesse mesmo dia, a deputada respondeu: “Nós nunca fomos consultados acerca de como o ajustamento devia ser feito, quando é que as taxas deviam aumentar ou se nós concordamos ou não”. E acrescentou: “Deixe-me dizer desta forma, nós só soubemos as notícias durante a conferência de imprensa, da mesma maneira que vocês”.

“Eu gostaria de enfatizar que, no passado, recebi queixas de grávidas locais acerca dos recursos médicos de exames pré-natais no hospital público estarem a ser ocupados por trabalhadoras não-residentes, e encaminhei esta questão para os Serviços de Saúde através de interpelações e exigi ao Governo que garantisse os exames pré-natais das mulheres locais e que fizesse um melhor uso dos recursos locais”, escreveu a presidente da Associação Geral das Mulheres, na mesma mensagem ontem remetida a este jornal. Acerca das opiniões de Wong Kit Cheng sobre a proposta dos Serviços de Saúde, o PONTO FINAL identificou-as como pertencendo à deputada e dirigente, e não como sendo opiniões da Associação Geral das Mulheres. C.V.N.