Subida de activistas a Santa Sancha apontada como ilegal por testemunhas

Os agentes da PSP ontem chamados a testemunhar na primeira audiência de julgamento de Sulu Sou e Scott Chiang consideraram “reunião ilegal”, a caminhada realizada pelos activistas para entregar uma carta ao Chefe do Executivo. Os dois activistas estão acusados de desobediência qualificada no seguimento de uma manifestação realizada a 15 de Maio de 2016.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

Seis testemunhas, agentes do Corpo da Polícia de Segurança Pública, foram ontem ouvidas na primeira sessão, no Tribunal Judicial de Base (TJB), do julgamento de Sulu Sou, deputado pró-democrata com mandato suspenso, e de Scott Chiang, antigo presidente da Associação Novo Macau. Os dois activistas estão acusados do crime de desobediência qualificada, no seguimento da manifestação realizada a 15 de Maio de 2016, pedindo a demissão do Chefe do Executivo, devido a um donativo concedido à Universidade de Jinan.

A primeira testemunha, um agente graduado da PSP, responsável por parte da operação policial, afirmou que o grupo de manifestantes “não cumpriu o percurso”, previamente indicado ao Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM). No auto de acusação, segundo a juíza Cheong Weng Tong, consta que os dois activistas, a partir da tenda branca na Avenida Panorâmica do Lago Nam Van, “conduziram um grupo de 50 pessoas, incluindo membros da associação, que se deslocaram do Centro Náutico para Santa Sancha”. Scott Chiang ripostou dizendo que “não liderou ninguém” e que no grupo que os seguiu incluíam-se “muitos jornalistas e agentes policiais à paisana”.

Na manifestação terão participado inicialmente 800 pessoas, segundo os depoimentos das testemunhas da PSP. Sulu Sou defendeu, todavia, que no início da manifestação, que partiu do Jardim Vasco da Gama, havia entre 2.500 a três mil participantes. O número terá reduzido a 50 quando o grupo declarou o fim da manifestação e subiu a Santa Sancha para entregar a carta a Chui Sai On.

Reunião ilegal com “10 pessoas a discursar”

No entender da primeira testemunha ouvida ontem, a deslocação do grupo à residência oficial do Chefe do Executivo constituiu “reunião ilegal”, uma vez que este “trajecto não foi previamente comunicado à polícia”. “Como estavam a causar confusão, disse-lhes que o encontro estava parecido com reunião ilegal e para eles dispersarem”, disse, acrescentando que, no grupo, a discursar, “havia umas 10 pessoas”, número que inclui os arguidos.

O advogado Pedro Leal, defensor de Scott Chiang, perguntou a razão para os activistas “não poderem entregar a carta no palacete de Santa Sancha”. Ao que a testemunha respondeu que “de acordo com a prática, o palacete de Santa Sancha não aceita documentos, por causa da segurança não é aceitável”. O advogado ripostou, questionando se não teria sido mais seguro da parte da polícia deixar os activistas colocarem a carta na caixa do correio, em vez de montar cordões e barreiras policiais. “Acho que a policia é que criou problemas com o trânsito porque criou vedações, se tivessem deixado levar a carta não havia problema”, afirmou.

A sexta e última testemunha da sessão de ontem, autor do relatório que determina os arguidos culpados por “crime de reunião ilegal e desobediência qualificada”, corroborou as testemunhas anteriores e defendeu que se trata de reunião ilegal porque “faltou o requerimento de aviso de trajecto”, acrescentando que o relatório baseou-se na investigação.

Na sessão de ontem, os defensores tentaram demonstrar que houve falhas em termos da actuação da polícia. Jorge Meneses, defensor de Sulu Sou, quis saber se houve um auto de notícia por parte da polícia, emitido “no prazo de 12 horas”, a justificar a interrupção da reunião ou manifestação, não obtendo resposta confirmativa da parte dos inquiridos.

Ambos os advogados inquiriram as testemunhas por forma a mostrar a ausência de resistência por parte dos manifestantes às instruções policiais, de maneira a comprovar que não houve desobediência.

Subir o passeio, caso arquivado por MP

No centro da inquirição aos arguidos e às testemunhas esteve uma outra infracção cujo processo de investigação foi já arquivado pelo Ministério Público (MP). A infracção está relacionada com o bloqueio da polícia que surgiu em cumprimento de uma decisão do Tribunal de Última Instância, que não permitiu que os manifestantes seguissem pela estrada, pelo que a recta final do percurso foi feita pelo passeio da Avenida Panorâmica do Lago Nam Van, terminando sob a tenda branca ou Centro Náutico da Praia Grande.

Apesar de já estar arquivado, o caso foi analisado extensamente ao longo da audiência, não obstante o protesto do advogado Pedro Leal, defensor de Scott Chiang, primeiro arguido do caso, que está a ser analisado pela juíza Cheong Weng Tong. “Esta parte do processo está arquivada pelo Ministério Público, não faz sentido que testemunhas respondam por algo que já não consta dos autos”, disse Pedro Leal. A juíza argumentou, no entanto, que “os dois arguidos estão a ser julgados pela violação do direito de reunião e manifestação e isto ajuda a apurar os factos”.

O protesto do dia 15 de Maio de 2016 teve início às 15 horas no Jardim Vasco da Gama e tinha como destino a praça da Assembleia Legislativa. Durante a audiência de ontem, Scott Chiang explicou que: “como a Assembleia Legislativa se encontrava cercada com barreiras metálicas, decidimos ficar no Centro Náutico, em cima do passeio, porque achámos que ali não íamos causar distúrbios”.

Carta impedida de chegar ao correio de Santa Sacha

Na tenda branca o então presidente da Associação Novo Macau (ANM), Scott Chiang, e o actual vice-presidente da ANM, Sulu Sou, terão decidido subir à Colina da Penha, para deixar na caixa do correio da residência oficial do Chefe do Executivo uma carta com reivindicações, mas depararam-se com a estrada cortada.

Scott Chiang e Sulu Sou defenderam na audiência de ontem que, na altura, comunicaram aos participantes que a manifestação terminava ali na tenda branca e informaram a decisão de subir até ao palácio de Santa Sancha para entregar os documentos, sem incitar ninguém a acompanhá-los.

Esta decisão, determinada na altura, segundo Sulu Sou e Scott Chiang, terá sido comunicada à polícia, que não terá proibido o grupo de caminhar em passeio até à Santa Sancha, disse o activista, em resposta a uma questão da juíza. Esta perguntou porque os manifestantes quiseram entregar a carta na residência oficial do Chefe do Executivo, em vez de se dirigirem à autoridade competente, que é a Sede do Governo. Ao que os activistas responderam que as petições entregues ao Governo nunca tiveram resposta, além de que, neste caso, as reivindicações dirigiam-se directamente a Chui Sai On.

Impedidos por um cordão policial de deixar a carta na caixa do correio do palácio de Santa Sancha, os participantes transformaram as reivindicações impressas em pequenos aviões de papel que foram lançados, por cima do muro, para o interior de Santa Sancha. “A nossa ideia era deitar a carta no correio. Só quando chegámos é que percebemos que atirar os aviões era necessário para concretizar a ideia”, afirmou Chiang.

Sulu Sou questiona legitimidade da acção da polícia

Antes, na Calçada da Praia, o grupo havia-se deparado com uma barreira policial, tendo permanecido ali “três minutos”, até ser tomada a decisão de fazer um desvio que os levou às traseiras do palacete. “A polícia não proibiu a entrega da carta, apenas disse para irmos à Sede do Governo”, respondeu Chiang à juíza, que questionou por que “não pararam quando a polícia disse que estavam a infringir a lei”?

“Quantas vezes a polícia informou que houve advertência, que incorriam em risco de desobediência? Não pensaram nisso?”, questionou a juíza. Sulu Sou afirmou que, no seu entender, estava em causa a legitimidade da ordem da polícia em impedi-los de concretizar a sua tarefa. “Quanto à minha conduta, era legal manifestar as minhas opiniões, eu não estava a violar a lei, mas este não era o ponto de vista da polícia”, disse.

Sulu Sou, de 27 anos, arranca para julgamento com quatro processos pendentes relacionados com alegadas ilegalidades relacionadas com actos de propaganda eleitoral fora do período oficial de campanha em 2017, enquanto Scott Chiang, de 37 anos, conta com acusações relacionadas com alegados crimes de dano e introdução em lugar vedado ao público, por ter colocado uma faixa no antigo Hotel Estoril, cujo julgamento está previsto para Setembro. Chiang acumula também “dois a três casos”, em relação aos quais revelou não conhecer bem de que crimes é acusado, mas que talvez sejam também de desobediência qualificada, disse, após insistência da juíza. Hoje decorre a segunda audiência do julgamento, a partir das 9h30.