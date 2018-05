São Januário terá rejeitado tratar um paciente com tuberculose

Foi rejeitado tratamento a um paciente diagnosticado com tuberculose no Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), disse um ouvinte ao Programa Fórum Macau, da Rádio Macau. “Existiu um problema de comunicação entre o médico e o paciente, [o Hospital] vai fazer uma investigação plena”, respondeu Guo Changyu, vice-director do Hospital, acrescentando ainda que “o paciente já voltou a ter tratamento no hospital”. “Os Serviços de Saúde têm trabalhado na prevenção da doença contagiosa em conformidade com a legislação, tendo também um mecanismo afinado, relativamente a este caso, o médico indicado já comunicou com os respectivos departamentos ”, afirmou ainda o vice-director do hospital.

