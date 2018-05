Inaugurado passeio turístico de barco na Ponte do Delta

Um passeio turístico de barco pela zona circundante da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau foi inaugurado no domingo, referiu o jornal Macau Post Daily. O percurso, que tem a duração de cerca de hora e meia, tem três viagens diárias, às 10h15, 14h15 e 16h15, com partida da ilha fronteiriça artificial.

A Zhuhai High-speed Passenger Ferry Ltd, que opera os passeios de barco, referiu que o objectivo da iniciativa passa por atrair as pessoas para a “cultura da ponte”, que irá promover o desenvolvimento integrado do turismo na zona da Grande Baía.