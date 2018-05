Costa Nunes: Número de queixas-crime sobe para sete

Até domingo a Polícia Judiciária (PJ) recebeu um total de sete queixas-crime por abuso sexual de crianças. Ontem, em conferência de imprensa, a porta-voz da PJ disse que quatro meninas tinham sido já ouvidas pelas autoridades e tinham sido sujeitas a exames médicos, não sendo ainda conhecidos os resultados referentes a duas das alegadas vítimas examinadas.

Subiu para sete o número de queixas-crime por alegado abuso sexual de crianças, apresentadas na Polícia Judiciária (PJ), todas referentes a meninas da mesma turma do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes. O número foi ontem actualizado por Lei Hon Nei, porta-voz da PJ, em conferência de imprensa. As últimas quatro queixas foram apresentadas à PJ pelos pais das alegadas vítimas entre sexta-feira e domingo. Segundo avançou Lei Hon Nei, até ontem, quatro crianças tinham sido ouvidas pela PJ e tinham sido também submetidas a exames físicos. Os resultados dos testes realizados às duas primeiras meninas foram conhecidos na passada quinta-feira, não tendo sido encontrados indícios de abuso sexual e, até à hora de fecho desta edição, não eram ainda conhecidos os resultados dos outros dois exames.

Segundo explicou a porta-voz da PJ, caberá aos pais das três meninas que não foram ainda sujeitas a exames médicos decidir quando as querem levar ao hospital. “Neste momento ainda estamos na fase de investigação, mas nós não excluímos esta possibilidade de existirem abusos sexuais”, disse Lei Hon Nei. A mesma responsável acrescentou que as crianças, depois de serem ouvidas na PJ, são encaminhadas para o hospital para serem sujeitas a exames físicos, cabendo depois ao médico avaliar se é necessária uma avaliação psiquiátrica. “Isto tem a ver com a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e também com o Instituto de Acção Social, que arranjam este especialista para prestar assistência porque eles é que têm os especialistas. É preciso fazer avaliação pela assistente social primeiro”, disse Lei Hon Nei, acrescentando que “esta questão não faz parte do trabalho da PJ”.

Ao PONTO FINAL, a Judiciária confirmou que, até o caso ter sido encaminhado para o Ministério Público, na passada sexta-feira, o suspeito não tinha ainda advogado porque não tinha sido constituído arguido. Sobre as conversas que a PJ manteve com as alegadas vítimas, a polícia afirmou que estas foram conduzidas por “investigadores de primeira sessão com formação em interrogatório de crianças”.

PAIS CRITICAM MECANISMO DE TRATAMENTO DE QUEIXAS DA PJ

Em comunicado ontem enviado, a PJ respondeu às críticas da deputada Agnes Lam acerca do modo como foram conduzidas as conversas com as crianças ouvidas pelos investigadores. Segundo explicou a PJ, foi criada uma “sala de actividades didácticas infantis com espaço e ambiente pensados para os mais novos”, para onde são encaminhadas as crianças quando têm que ser ouvidas pelas autoridades. Neste local, os menores são ouvidos por “duas investigadoras com formação especializada em técnicas de inquirição de crianças”.

Em declarações à Rádio Macau, Agnes Lam afirmou ontem ter sido contactada pelos pais das alegadas sete vítimas que apontaram críticas ao actual mecanismo de tratamento das queixas da PJ. “Os pais acham que a forma como a polícia está a fazer as perguntas pode não ser efectiva para conseguir provas porque nem eles conseguem fazê-lo. Sugerem que devia haver um psicólogo infantil para ajudar a fazer as perguntas, porque a forma como eles estão a fazer os inquéritos é como se fosse um interrogatório para adultos”, declarou a deputada.

Sobre o caso específico do Costa Nunes, referindo-se a uma das alegadas vítimas, a PJ explica que “teve um encontro com a criança vítima na sala de actividades didácticas infantis, durante cerca de uma hora, depois foi ouvi-la em declarações”. Após ter recebido a queixa, continua o comunicado, a menina foi levada para o Centro Hospitalar Conde de São Januário, onde lhe foi realizado um exame médico durante cerca de duas horas e meia.

SECRETÁRIO GARANTE PESSOAL ESPECIALIZADO PARA AJUDAR CRIANÇAS

Alexis Tam assegurou ontem, em declarações aos jornalistas, que os serviços sob a sua tutela, nomeadamente, a DSEJ e os Serviços de Saúde, estão dotados de profissionais para dar acompanhamento às alegadas vítimas de abuso sexual. “Ajudar as miúdas ou os miúdos é uma questão muito sensível, não é como nós ajudamos os adultos. Tem que utilizar um método muito específico e nisso os nossos especialistas da DSEJ vão prestar apoio. A DSEJ e os Serviços de Saúde têm pessoal para prestar este tipo de apoio, nós temos professores e assistentes sociais para ajudar os miúdos”, garantiu o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura.

Questionado acerca da possibilidade de encerramento do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes, Alexis Tam afirmou que “ainda é muito cedo para dizer isso”. “Para decidir, acho que ainda é cedo, uma vez que ainda não sabemos o [resultado do] relatório”, disse o governante, acrescentando que o mesmo terá que ser submetido à DSEJ pela direcção da escola até quinta-feira. Na passada sexta-feira, a DSEJ tinha explicado, em comunicado, que este relatório deveria incluir os pormenores do caso, a situação de trabalho do pessoal envolvido e as medidas de acompanhamento adoptadas pela escola. Segundo acrescentou ontem o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, caso sejam detectadas irregularidades no infantário, será instaurado um processo administrativo à escola.