Candidatura para bolsas de investigação termina no final do mês

Termina a 31 de Maio, o prazo de candidatura às Bolsas de Investigação Académica do Instituto Cultural (IC). De acordo com o organismo, as mesmas estão abertas a académicos qualificados. As candidaturas submetidas fora do prazo não serão consideradas, alerta ainda o IC.

As Bolsas de Investigação Académica do Instituto Cultural são concedidas anualmente, “e têm com objectivo estimular o desenvolvimento de estudos académicos originais sobre a cultura de Macau e sobre o intercâmbio cultural entre Macau, o Interior da China e outros países”, escreve o IC, em comunicado ontem divulgado.

“Os doutorados locais ou estrangeiros, com comprovada experiência de investigação académica e investigadores, locais ou estrangeiros, com ampla experiência de investigação e que tenham produção académica de nível reconhecido, podem apresentar pessoalmente ou por correio registado com aviso de recepção, o boletim de candidatura fornecido pelo IC”, pode ler-se na mesma nota, onde o organismo assinala ainda que ao boletim, devidamente preenchido e assinado, deve juntar-se o curriculum vitae, o plano do projecto de investigação e cópias dos documentos comprovativos das habilitações académicas, devidamente autenticadas.

Os candidatos devem apresentar os documentos dentro do prazo estipulado pelo Instituto Cultural, não sendo aceites candidaturas incompletas ou que não cumpram os requisitos, refere ainda o organismo. O “Regulamento de Bolsas de Investigação Académica” e o respectivo boletim de inscrição estão disponíveis na página electrónica do IC.