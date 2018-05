Alexis Tam nega ter conhecimento da proposta de aumento das taxas de parto desde o ano passado

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura reiterou ontem ter apenas tido conhecimento da proposta de aumento das taxas de parto em Março último. Confrontado com declarações de Leong Wai Fong, presidente da direcção da Federação das Associações de Operários de Macau, a este jornal, Alexis Tam negou ter estado presente numa reunião no ano passado em que foi discutido este assunto.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Alexis Tam negou ontem ter estado presente numa reunião com a Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), durante a qual foi discutida a proposta de aumento das taxas de parto, e reiterou que apenas teve conhecimento da medida dos Serviços de Saúde em Março último. A notícia de que o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura tinha conhecimento desta proposta desde o final do ano passado foi avançada ao PONTO FINAL por Leong Wai Fong, presidente da direcção da FAOM, que afirmou que “o secretário pediu a nossa opinião sobre a política preparada”, durante uma reunião que decorreu no final do ano passado.

“Eu só recebi a proposta dos Serviços de Saúde há pouco tempo, mas eu não concordei com a proposta. Não foi no ano passado, isso não é verdade. Acho que recebi a proposta mais ou menos em Março deste ano”, afirmou ontem Alexis Tam, em declarações aos jornalistas. Confrontado com as declarações de Leong Wai Fong a este jornal, o governante negou ter estado presente numa reunião com a FAOM, reiterando que só manteve encontros com “duas associações de trabalhadores migrantes”.

Em declarações ao PONTO FINAL, no passado domingo, Leong Wai Fong disse que, no final do ano passado, “o secretário, o director e alguns funcionários vieram à FAOM”. “De facto, o conteúdo desta reunião não era só sobre este assunto. Nessa altura, o nosso presidente e outros colegas falaram com o secretário, mencionando este assunto, e o secretário pediu a nossa opinião sobre a política preparada”, declarou o dirigente.

Sobre o aumento de nove vezes das taxas de parto para as não-residentes, publicado em Boletim Oficial no passado dia 7 de Maio, Alexis Tam considerou-o “bastante justo”. “Desta vez, o aumento das taxas de parto foi bastante justo uma vez que, comparando com outros países, por exemplo, as Filipinas, aqui em Macau ainda são mais baratos. Para um princípio de bom uso do erário público temos que saber que esta medida é bastante justa para as trabalhadoras não-residentes”.

Em relação à medida prevista para as trabalhadoras não-residentes que se encontrem “em situação de carência económica”, Alexis Tam afirmou que esta se destina a “ajudar aquelas empregadas domésticas cujos rendimentos são muito baixos”, ressalvando que “não são todas, porque há casos de empregadas domésticas que também recebem bem”. Recorde-se que, durante uma reunião que o governante teve com representantes de associações de migrantes, em Março último, o secretário prometeu que, para as empregadas domésticas, o aumento aplicado seria para o triplo e não de nove vezes. Porém, no despacho por si assinado e publicado em Boletim Oficial a 7 de Maio, foi suprimida qualquer menção a esta categoria profissional.

Médicos portugueses devem chegar “dentro de um mês ou dois”

Os médicos contratados através de um recrutamento em Portugal deverão chegar “dentro de um mês ou dois meses”, anunciou ontem o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. Segundo explicou Alexis Tam, em declarações aos jornalistas, “os Serviços de Saúde ainda têm de preparar as condições para receber os médicos portugueses”. Os Serviços de Saúde anunciaram, no final do ano passado, a intenção de recrutar 21 médicos especialistas em Portugal e, em meados de Fevereiro último, publicaram um novo anúncio, para a contratação de mais 14 especialistas. C.V.N.