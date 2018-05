Sulu Sou distribuiu cravos vermelhos em vésperas de julgamento

O vice-presidente da Associação Novo Macau (ANM) e deputado pró-democrata com mandato suspenso, Sulu Sou, distribuiu ontem cravos vermelhos para celebrar o Dia da Mãe e reivindicar uma licença de maternidade até 120 dias pagos. A ANM critica a proposta do Governo de aumentar apenas 14 dias de licença de maternidade não remunerados. Hoje começa o julgamento do pró-democrata, acusado do crime de desobediência qualificada.

Cláudia Aranda

Claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

A Associação Novo Macau (ANM) ofereceu mais de mil cravos a residentes que passeavam ontem na zona centro de Macau para celebrar o Dia da Mãe, aproveitando a iniciativa para criticar a proposta do Governo de aumento de apenas 14 dias não remunerados de licença de maternidade. Em comunicado enviado às redacções, a ANM reivindica uma licença de maternidade de 120 dias pagos.

A iniciativa realizou-se em vésperas do início do julgamento de Sulu Sou, deputado pró-democrata com mandato suspenso acusado do crime de desobediência qualificada por lançar aviões de papel para o interior da residência oficial do Chefe do Executivo, Chui Sai On, durante uma manifestação contra uma doação a uma universidade da China continental realizada em 2016. No julgamento que começa hoje é também arguido Scott Chiang, ex-presidente da ANM.

Contactados pelo PONTO FINAL, ambos arguidos declararam preferir não fazer comentários neste momento sobre as suas estratégias de defesa. Em relação às suas expectativas, Sulu Sou afirmou esperar que este seja “um julgamento justo”.

No comunicado, a ANM critica o relatório final da consulta sobre a alteração da Lei das Relações de Trabalho e Estabelecimento do Regime de Trabalho a Tempo Parcial, que prevê a adição de 14 dias de faltas justificadas não remuneradas após a licença de maternidade de 56 dias de licença de maternidade, sendo um prolongamento desta mesma licença. O director administrativo da ANM, Rocky Chan, diz que esta disposição “não é compatível com os tempos actuais nem com os padrões internacionais, e não reflete a garantia básica dos direitos de maternidade”.

Rocky Chan destaca que a “Convenção de Protecção à Maternidade”, de 2000, da Organização Internacional do Trabalho, “recomenda explicitamente que a licença de maternidade dure, pelo menos, 14 semanas, ou seja, 98 dias”.

A ANM reitera que o plano ideal seria de 120 dias de licença de maternidade remunerada. Este plano poderia ser de 90 dias de licença de maternidade remunerada, mais uma ausência justificável de 30 dias. “O Governo pode considerar proporcionar subsídios correspondentes para a ausência justificável como medida transitória”, defende a ANM.

De acordo com a actual Lei das Relações do Trabalho uma trabalhadora tem direito, por motivo de parto, a 56 dias de licença de maternidade.

A ANM sugere também que o Governo aproveite a oportunidade desta revisão para incluir a situação de morte da mãe após o parto e permitir que o pai tire a licença atribuída à mãe. A AMN propõe que o Governo estipule, também, a proibição de atribuir a mulheres grávidas ou nos três meses após o parto “tarefas inadequadas para as suas condições físicas”. Não deve ser permitido, igualmente, atribuir-lhes tarefas das 22h até às 7h da manhã do dia seguinte.