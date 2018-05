DST vai continuar a estudar a possibilidade de concretizar mercado nocturno

A directora dos Serviços de Turismo (DST), Helena de Senna Fernandes, afirmou ontem que a DST vai continuar a estudar as possibilidades para a criação de um mercado nocturno, com a colaboração também do sector privado, pelo que não está encerrada a possibilidade de concretizar o projecto. A responsável destacou a importância dos museus na promoção de Macau e adiantou que a DST está à procura de um espaço alternativo a Coloane com “condições mais ideais” para o Museu do Vinho, mas que o espaço em Coloane não está excluído.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

A responsável pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST), Helena de Senna Fernandes, destacou ontem a importância dos museus para a promoção do território. “Claro que não são todos os museus que têm o mesmo número de visitantes, mas acho que, no conjunto, os museus de Macau estão a ajudar-nos em termos de promoção e temos de alargar o tipo de atracção que Macau pode ter. Por causa disso, vamos continuar a promover os museus no seu conjunto e, ao mesmo tempo, vamos continuar a colaborar com os diferentes museus em termos deste tipo de eventos”, explicou Helena de Senna Fernandes. A responsável falava à margem da cerimónia de inauguração do “Carnaval do Dia Internacional dos Museus de Macau 2018”, que este ano tem como tema “O Museu Móvel – Casas da Taipa x História da Taipa”.

No sentido de desenvolver os museus sob a tutela dos Serviços de Turismo, a responsável referiu que a DST está fazer “um grande projecto de obras do Museu do Grande Prémio de Macau”. E acrescentou: “Estamos à procura ainda de uma alternativa para o Museu de Vinho. Da nossa parte vamos continuar a apostar nos museus como importante atracção de Macau”, reiterou.

A responsável adiantou ainda que a DST vai continuar a estudar as possibilidades de criação de um mercado nocturno. A directora dos Serviços de Turismo sublinhou que a iniciativa não cabe apenas à DST e que depende da cooperação entre várias partes. “Não cabe só à Direcção dos Serviços de Turismo, o mercado nocturno tem que ser uma colaboração com muitas partes, entre as quais o sector privado. Vamos continuar a estudar as possibilidades, estamos sempre abertos a propostas”, disse.

Na semana passada, o director substituto dos Serviços de Turismo (DST) havia declarado, em sessão plenária da Assembleia Legislativa, que o plano de abrir um mercado nocturno na zona do lago de Sai Van havia sido abandonado. “Não temos condições para criar um mercado nas zonas comunitárias”, afirmou.

Em busca de alternativa a Coloane para Museu do Vinho

“Há tempos atrás já dissemos que temos um local, que não é ideal, mas pelo menos temos um local em Coloane, mas, ao mesmo tempo, estamos à procura [de saber] se há alternativas. Se houver, claro que vamos apostar num sítio se calhar em termos de condições mais ideais para o Museu do Vinho”, disse Helena Senna Fernandes ao PONTO FINAL, sobre a busca de um local alternativo a Coloane para o Museu do Vinho.

A responsável não adiantou qual seria a localização com “condições ideais”. “Neste momento ainda não posso dizer, porque ainda estamos a lutar por outro sítio. A opção de Coloane, continuamos a estudar o que é que é possível, se não tivermos outra alternativa…. Mas, não estamos a abandonar este local, estamos é, ao mesmo tempo, a ver se há a possibilidade de ter um local melhor”, afirmou a directora da DST.

Antes localizado no Centro de Actividades Turísticas (CAT), o Museu do Vinho encontra-se encerrado desde 1 de Julho de 2017, no seguimento do projecto de remodelação do Museu do Grande Prémio de Macau. Esta remodelação implica um alargamento da área ocupada pelo museu no CAT, obrigando à deslocação do Museu do Vinho para uma nova localização.

Em relação ao Museu do Grande Prémio, Helena de Senna Fernandes explicou que a DST aguarda a adjudicação final da obra, após abertura e conclusão de um concurso público. “A comissão de selecção já fez a sua recomendação e, neste momento, estamos à espera da adjudicação final e a partir daí vamos começar com as obras”, disse a responsável.

A DST tem sob a sua alçada os dois museus, o do Vinho e o do Grande Prémio. O Museu de Macau, sob a alçada do Instituto Cultural (IC), é a entidade com maior número de visitantes, conforme adiantado anteriormente pelo IC.