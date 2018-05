CPK rouba primeiros pontos ao campeão Benfica

Benfica de Macau e Chao Pak Kei empataram a duas bolas, naquele que foi o jogo grande desta jornada da Liga de Elite. Os encarnados chegaram a estar com dois golos de vantagem, mas dois golos na recta final do encontro acabaram recompensar a persistência da formação orientada por Gilmar Tadeu.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Foto : Pedro André Santos

O Benfica de Macau perdeu nesta jornada os primeiros pontos na temporada ao empatar a duas bolas com o Chao Pak Kei. A formação orientada por Bernardo Tavares foi para o intervalo a vencer por duas bolas, com golos de Edgar Teixeira e Leonel Fernandes, mas o Chao Pak Kei conseguiu chegar à igualdade através de Diego Patriota, aos 78, e Ho Ka Seng, já nos descontos, numa altura em que os encarnados jogavam com menos devido à expulsão de Iuri Capelo (76 minutos).

Segundo o treinador do Benfica, os dois conjuntos tiveram ambos diversas oportunidades, tendo a partida acabo por ficar marcada pela expulsão. “Foi numa altura em que estávamos a tentar mexer no jogo, eles acabam por reduzir. Temos menos um jogador, já não dá para mexer tanto no jogo como queremos. Queríamos ir para cima deles para fazer o terceiro golo porque não nos contentamos com o empate, mas é a curta com 10, e também acusámos fadiga nalguns jogadores”, lamentou Bernardo Tavares.

Apesar de o empate não ser um mau resultado já que mantém a diferença de sete pontos para o Chao Pak Kei, o treinador português fala em “sentimento de alguma tristeza”, já que queria manter a senda vitoriosa da equipa. Porém, Bernardo Tavares considera que a igualdade registada acaba também por “valorizar o campeonato” já que aproximou, ainda que ligeiramente, o líder dos restantes.

Do lado do Chao Pak Kei, Gilmar Tadeu lamenta não ter conseguido os três pontos tendo em conta que “dominámos praticamente quase toda a partida”, referiu ao PONTO FINAL. O treinador brasileiro sublinha que jogar contra o Benfica “é sempre difícil”, mas que a sua equipa demonstrou em campo ser um conjunto bastante diferente do que aquele que perdeu 4-1 com as “águias” na primeira volta do campeonato. “Existe uma diferença do Chao Pak Kei que jogou contra o Benfica no primeiro turno e perdeu por 4-1 e esse ‘team’ hoje [sexta-feira], que já tem um corpo e uma estrutura de jogo. Acho que o resultado mais adequado seria a vitória, pelos golos que perdemos e as oportunidades que nós tivemos”, referiu.

Apesar da diferença na tabela classificava, Gilmar Tadeu recusa-se a deitar a toalha ao chão, afirmando que a sua equipa vai continuar a acreditar “até ao final”.

O empate entre o Benfica e o Chao Pak Kei acabou por beneficiar o Sporting de Macau, que venceu o Monte Carlo, por 3-0, e aproximou-se do líder na tabela classificativa. Relativamente aos restantes jogos, destaque para as goleadas de Ka I e Ching Fung ante Alfândega e Lai Chi, por 5-0 e 9-0, respectivamente. Por fim, Hang Sai e Polícia empataram a duas bolas.

Casa de Portugal vence Hong Lok

A formação da Casa de Portugal continua a subir na tabela classificativa, tendo vencido nesta jornada o Hong Lok, por 3-1, mantendo-se no terceiro lugar no campeonato da segunda divisão de futebol. No lado inverso está o Consulado, que foi goleado pelo Tim Iec, por 6-1, e está apenas dois pontos acima da “linha de água”. Na próxima jornada, a formação orientada por José Rocha Diniz vai defrontar o Lun Lok e, em caso de derrota, poderá cair para os lugares de despromoção.