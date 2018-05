Costa Nunes: Aplicado termo de identidade e residência a funcionário da escola

Fotografia: Eduardo Martins

O juiz de instrução criminal decidiu aplicar o termo de identidade e residência ao funcionário do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes, constituído arguido na passada sexta-feira, num caso de alegados abusos sexuais na instituição. A este jornal, a Polícia Judiciária confirmou que recebeu mais uma queixa, na sexta-feira.

Catarina Vila Nova

O caso de alegados abusos sexuais de menores no Jardim de Infância D. José da Costa Nunes foi encaminhado para o Ministério Público (MP) na sexta-feira, tendo o funcionário sido constituído arguido nesse dia. Em comunicado, o MP indica que o juiz de instrução criminal decidiu aplicar ao suspeito, como medida de coacção, a obrigação de apresentação periódica às autoridades. Em declarações ao PONTO FINAL, fonte da Polícia Judiciária (PJ) avançou que uma terceira queixa foi apresentada na sexta-feira, dia em que a direcção da escola e da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM) reuniu com os encarregados de educação. A este jornal, Fátima Oliveira, presidente da Associação de Pais do Costa Nunes (APCN), disse que, durante essa reunião, a direcção da escola assumiu ter tido conhecimento da primeira queixa a 24 de Abril.

A medida de coacção aplicada ao arguido, o termo de identidade e residência, é a menos gravosa. No mesmo comunicado, o MP evoca os artigos 166º e 171º do Código Penal, respectivamente, abuso sexual de crianças e agravação, que contemplam uma moldura penal de um a oito anos de prisão. Nos termos do artigo 172º do Código Penal, “como existem vítimas menores de 16 anos neste caso de abuso sexual, o Ministério Público vai dar início ao processo se especiais razões de interesse da vítima o impuserem”, acrescenta o MP. A este jornal, a PJ afirmou que “existem indícios que apontam para a ocorrência de crime”.

Em declarações à TDM Canal Macau, a mãe de uma das alegadas vítimas afirmou que um dos casos terá sido denunciado pelos pais da criança à educadora de infância em Fevereiro e que a direcção da escola teve conhecimento do mesmo a 24 de Abril. “Durante uma semana só a professora é que sabia e não partilhou com ninguém. Ao fim de uma semana partilhou com a psicóloga e decidiram não levar o caso à direcção, apesar de já ser o segundo. Mais tarde é que a direcção da escola soube, dia 24 de Abril, segundo confirmaram ontem [sexta-feira] na reunião aberta e nada foi feito”, disse a progenitora. O Canal Macau avança que os pais das alegadas vítimas admitem apresentar uma queixa-crime contra a escola por negligência e por desvalorizar as queixas.

A este jornal, Fátima Oliveira, presidente da Associação de Pais do Costa Nunes (APCN), confirmou que, durante a reunião de sexta-feira, a direcção da escola assumiu ter tido conhecimento da primeira queixa a 24 de Abril. Porém, segundo disse a PJ a este jornal, as duas primeiras queixas foram apresentadas na passada terça-feira pelos pais das crianças e a terceira três dias depois. Em declarações ao PONTO FINAL, na passada quinta-feira, Miguel de Senna Fernandes, presidente da APIM, afirmou que, no dia anterior, durante uma reunião com os pais, um mãe disse que, em Outubro último, tinha levado um caso semelhante à educadora de infância, que decidiu não o transmitir à direcção da escola.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MANTÉM CONFIANÇA NA DIRECÇÃO

Na reunião da passada sexta-feira esteve presente “todo o ‘staff’ da escola”, incluindo a directora e a psicóloga da instituição, mas não a educadora da turma em questão, e também Miguel de Senna Fernandes e Jorge Neto Valente, pela APIM, segundo disse Fátima Oliveira. “O que se pretendia com a reunião era clarificar, explicar os factos, e falar também sobre medidas de futuro que assegurem que uma situação destas ou de outra natureza não se repita”. E que medidas são essas? “O reforço da segurança mas, acima de tudo, o que asseguraram foi que iriam ser emitidas directivas claras relativamente ao exercício das funções de cada pessoa na escola e ia haver um maior rigor na avaliação do pessoal a ser contratado, bem como do pessoal que já lá está”, explicou a responsável.

Sobre a possibilidade de apresentação de uma queixa-crime contra a instituição, Fátima Oliveira afirmou que estas são “decisões individuais dos pais afectados” e reiterou que a associação, “desde a primeira hora, mostrou-se solidária com estes pais”. “A associação tem como fim último proteger as crianças e todas as crianças envolvidas. Isto não invalida que não haja solidariedade com os pais afectados, mas o funcionamento da escola é também muito importante para nós, a bem de todas as crianças”, declarou. “Uma queixa deste teor afectará toda a escola, mas os pais têm todo o direito de tomar essa opção”.

A presidente da associação de pais reiterou a confiança depositada na direcção do Costa Nunes, manifestada em comunicado na passada quinta-feira. “Consideramos que a escola tomou todas as medidas possíveis que devia tomar face a esta situação. Temos confiança que o inquérito vai apurar os factos e que serão retiradas as necessárias consequências desse inquérito, mas temos que esperar”, disse a responsável. Fátima Oliveira afirma ainda que “a associação de pais está a acompanhar o caso muito, muito de perto desde o início” e que tem estado em “contacto permanente com a direcção e também com a direcção da APIM”.

DSEJ: VIOLAÇÕES DA ESCOLA SERÃO TRATADAS “COM FIRMEZA E NOS TERMOS DA LEI”

Na sexta-feira, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) afirmou que “vai acompanhar, de perto, as responsabilidades da escola neste incidente e, caso verifique a violação das mesmas, tratará o caso com firmeza e nos termos da lei”. No mesmo comunicado, o organismo avança que a APIM garantiu que iria solicitar à direcção da escola que “colabore positivamente nos trabalhos com a DSEJ, que siga as exigências da mesma e que entregue um relatório detalhado da situação”. Este relatório deverá incluir os pormenores do caso, a situação de trabalho do pessoal envolvido e as medidas de acompanhamento adoptadas pela escola. O Costa Nunes fica ainda obrigado a indicar as medidas e aconselhamento futuros que pretende executar “para melhorar a prevenção e a protecção dos alunos, a forma de gestão administrativa e de pessoal e a formação do seu pessoal”.