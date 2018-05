Associação Geral das Mulheres afirma não ter sido consultada sobre aumento das taxas de parto

Fotografia: Eduardo Martins

Numa resposta enviada ao PONTO FINAL, os Serviços de Saúde declararam ter consultado quatro associações locais acerca da proposta de aumento das taxas de parto, entre elas a Associação Geral das Mulheres (AGM). Em declarações a este jornal, Wong Kit Cheng, presidente da AGM, afirmou que a associação não foi consultada e que apenas teve conhecimento desta proposta quando esta foi tornada pública, a 1 de Março.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com *

Wong Kit Cheng afirmou, em declarações ao PONTO FINAL, que a Associação Geral das Mulheres (AGM) não foi consultada pelos Serviços de Saúde sobre a proposta de aumento das taxas de parto para as não-residentes. Numa resposta enviada por e-mail a este jornal, os Serviços de Saúde dizem que “antes do lançamento da proposta de ajustamento das taxas foram consultadas as seguintes associações: Federação das Associações dos Operários de Macau, União Geral das Associações dos Moradores de Macau, Associação Geral das Mulheres de Macau e Aliança de Povo de Instituição de Macau”. “Nós nunca fomos consultados acerca de como o ajustamento devia ser feito, quanto é que as taxas deviam aumentar ou se nós concordamos ou não”, declarou a presidente da AGM.

Sobre o aumento de nove vezes das taxas de parto para as não-residentes, Wong Kit Cheng afirmou que “o problema não é assim tão sério”, tendo em conta que as trabalhadoras que recebem até 4.050 patacas mensais podem beneficiar de uma redução de dois terços no valor final. “Eu penso que este esquema é bastante ponderado”, disse a também deputada à Assembleia Legislativa. “Se uma mulher vai ter um bebé ela deveria saber se o consegue sustentar. Existem outros hospitais em Macau e estas mulheres podem sempre voltar para os seus países onde podem gozar de benefícios. Além disso, uma grávida não está sozinha, ela tem um parceiro com quem pode partilhar os custos”, declarou a presidente da AGM.

Wong Kit Cheng acrescentou ainda que, para as trabalhadoras não-residentes que estão “realmente a passar por dificuldades”, existem associações que podem ajudar. Tais como a Associação Geral das Mulheres? “Se elas se virarem para nós à procura de ajuda nós definitivamente daremos uma ajuda no seu requerimento para assistência. Do ponto de vista de deputada, nós ajudamos as pessoas independentemente do local de onde vêm”, garantiu a dirigente. “Nós ajudamos independentemente do estatuto de residência da pessoa”, frisou.

* Com Stacey Qiao