Apenas 20% dos toxicodependentes reincidiram após tratamento voluntário

Apenas 20% dos toxicodependentes em Macau reincidiram após os tratamentos voluntários que lhes garantiam a suspensão da pena de prisão, indicou a Comissão de Luta Contra a Droga (CLD). De acordo com a entidade, apenas 20% das mais de 800 pessoas submetidas a tratamento voltaram “ao centro por outro tipo de crimes relacionados com drogas”.

Desde 2009, a lei estabelece a suspensão da pena de prisão a quem se sujeitar voluntariamente a tratamento ou a internamento em estabelecimento adequado. “Uma estatística de sucesso se compararmos com as regiões adjacentes”, sublinhou a chefe do departamento de prevenção e tratamento da dependência do jogo e da droga, Lei Lai Peng. A responsável falou aos jornalistas após a reunião plenária da CLD, presidida pelo Instituto de Acção Social (IAS).

Segundo os dados divulgados pela comissão, o número de toxicodependentes inscritos em Macau desceu em 2017 para 462, menos 15,7% em comparação com o período homólogo. Desse universo, apenas 21 são jovens (menos de 21 anos), o que representa uma queda de 38,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A metanfetamina, também conhecida como “ice”, manteve-se como a droga mais consumida em Macau nesse período, representando 35,19% do consumo total de estupefacientes. A heroína e a quetamina surgem em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Desde Janeiro de 2017, entrou em vigor uma lei que agrava as penas para consumo de um máximo de três meses para um ano. De acordo com a responsável, apenas 10 casos foram condenados sob a nova lei em 2017. Os restantes 185 foram condenados de acordo com a antiga legislação, uma vez que os delitos ocorreram em datas prévias. Em 2017, os toxicodependentes inscritos em Macau gastaram cerca de 7800 patacas em droga por mês.

Questionada sobre os métodos para tornar mais eficiente a contagem do número real de toxicodependentes, a responsável afirmou que actualmente o Instituto de Acção Social conta com “18 parceiras com serviços públicos, polícias, hospitais privados, associações cívicas”.

Para se conhecer a situação actual relativamente ao consumo de drogas entre jovens, vão decorrer no segundo semestre deste ano dois projectos de estudo. O primeiro destina-se aos jovens de Macau em idade escolar (do ensino primário ao ensino secundário), a segunda destina-se a “jovens de rua”, ou seja, aqueles que abandonaram os estudos. “As duas investigações permitirão fazer uma análise sobre as medidas a tomar e os trabalhos a acompanhar”, concluíram os responsáveis do IAS.