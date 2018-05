Alexis Tam conhecia proposta de aumento das taxas de parto desde o ano passado, dizem Operários

Fotografia: Eduardo Martins

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura reuniu com os Operários, no final do ano passado, e um dos temas em cima da mesa foi a proposta de aumento das taxas de parto, disse a este jornal Leong Wai Fong, dirigente da FAOM. No dia em que os Serviços de Saúde anunciaram esta medida, o Gabinete do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura disse ao PONTO FINAL que Alexis Tam ainda não tinha recebido esta proposta.

Alexis Tam esteve presente numa reunião com a Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), no final do ano passado, onde se discutiu a proposta dos Serviços de Saúde de aumentar as taxas de parto para não-residentes. A informação foi avançada ao PONTO FINAL por Leong Wai Fong, presidente da direcção da FAOM, que afirmou que “mencionando este assunto, o secretário pediu a nossa opinião sobre a política preparada”. No mesmo dia em que os Serviços de Saúde anunciaram a proposta de aumentar em nove vezes as taxas de parto para as não-residentes, no final de Fevereiro, o Gabinete do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura disse a este jornal que Alexis Tam “ainda não recebeu a proposta dos Serviços de Saúde sobre o ajustamento das taxas cobradas a parturientes no CHCSJ”.

“O secretário [para os Assuntos Sociais e Cultura], o director e alguns funcionários vieram à FAOM. De facto, o conteúdo desta reunião não era só sobre este assunto. Nessa altura, o nosso presidente e outros colegas falaram com o secretário, mencionando este assunto, e o secretário pediu a nossa opinião sobre a política preparada”, disse ao PONTO FINAL Leong Wai Fong, acrescentando que “concordamos basicamente”. O dirigente referiu ainda que, durante a reunião do ano passado, foram mencionadas as “trabalhadoras não-residentes que vivem com mais dificuldades, para lhes serem prestados mais cuidados”. “De acordo com a política presente, acho que o Governo considerou [as nossas opiniões]”, afirmou o presidente da direcção da FAOM.

Por sua vez, Lei Chan U, vice-presidente da FAOM, observou que “o Governo tem de considerar a capacidade dos cidadãos”. O também deputado à Assembleia Legislativa estabeleceu um paralelo entre o aumento das taxas de parto para as não-residentes e das tarifas cobradas a bordo dos autocarros. “Como se estabelece um mecanismo de aumento é muito importante, não pode aumentar de repente ou aumentar o que quiser. Através destes casos, acho que o Governo tem de aprender com estas experiências, percebendo que o estabelecimento da política tem de estar em conformidade com as opiniões dos cidadãos”, disse o dirigente em declarações ao PONTO FINAL.

A FAOM foi uma das quatro associações locais que os Serviços de Saúde afirmam ter consultado para a elaboração da proposta de aumento das taxas de parto para as não-residentes. Em resposta ao PONTO FINAL, o organismo disse que as outras associações ouvidas foram a União Geral das Associações dos Moradores de Macau, a Associação Geral das Mulheres de Macau e a Aliança de Povo de Instituição de Macau.

