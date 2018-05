Alexis Tam: Bienal eleva Macau como centro mundial de turismo e lazer

Fotografia: Eduardo Martins

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura afirmou este sábado que a 1.ª Bienal Internacional de Mulheres eleva o território como centro mundial de turismo e lazer, mas que há ainda “muito para fazer”. Na véspera do encerramento da bienal, Alexis Tam acompanhou 50 membros da Associação de Mulheres de Macau numa visita guiada à exposição, patente no Museu de Arte do território.

À margem do evento, o secretário disse à Lusa que há ainda “muito para fazer” relativamente ao papel de Macau como plataforma de intercâmbio cultural entre vários países, mas garantiu que o Governo tem apoiado muito o sector da cultura. Para Alexis Tam, exemplo desse apoio é o fórum cultural entre a China e os países lusófonos, que vai ser realizado em Julho. O secretário declarou que irá começar como “um fórum pequeno”, mas no prazo de dois anos tornar-se-á num fórum de “grandes dimensões”.

“Vamos fazer ainda um festival de cinema sino-lusófono e realizar exposições de artistas dos países lusófonos, conferências e outro tipo de actividades”, frisou. Por último, o secretário destacou a recente viagem às capitais da Tailândia e do Camboja, onde acompanhou o Chefe do Executivo em vários encontros com os dirigentes dos dois países.

De acordo com o responsável da cultura, os ministros de ambos os Estados sublinharam a importância de Macau como plataforma de intercâmbio e cultura. Organizada pelo Albergue SCM e pelo Museu de Arte de Macau, a ArtFem Mulheres Artistas – 1.ª bienal internacional de Macau reuniu pinturas de mais de 100 artistas. A ArtFem Mulheres Artistas está de regresso em 2020, de acordo com o presidente do Albergue, Carlos Marreiros