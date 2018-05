Wong Sio Chak quer dotar Comissão de Fiscalização da Disciplina de competências de investigação

Wong Sio Chak atribuiu ontem o substancial aumento de queixas apresentadas à Comissão de Fiscalização da Disciplina a uma maior confiança dos cidadãos. O secretário para a Segurança esteve ontem presente na Assembleia Legislativa, onde manifestou a sua vontade de dotar este organismo de competências de investigação.

Foto: Eduardo Martins

Texto: Catarina Vila Nova

O secretário para a Segurança manifestou ontem, na Assembleia Legislativa, a sua vontade de alargar as competências da Comissão de Fiscalização da Disciplina (CFD) das Forças e Serviços de Segurança de Macau, nomeadamente, dotando-a de capacidade de investigação. A deputada Agnes Lam questionou Wong Sio Chak quanto à possibilidade de este alargamento de competências estar relacionado com a lei que regula o direito de manifestação e reunião, mas o governante considerou que “esta é uma questão que é demasiado cedo para ser colocada”. Contudo, o dirigente referiu que a proposta de alteração deste diploma “não altera substancialmente as regras”. Sobre a possibilidade de dotar este organismo da capacidade de conduzir investigações, Wong Sio Chak disse que tal estaria dependente dos seus membros.

“Quanto ao alargamento dos poderes, cada vez que tive um colóquio com a CFD expressei a minha vontade e a comissão disse que vai ponderar. Quanto ao mecanismo de investigação independente, isto tem que ver com a qualidade dos agentes e os membros da comissão têm que ponderar primeiro”, disse Wong Sio Chak. Questionado pelo deputado Lei Chan U quanto ao aumento em mais de 70% das queixas apresentadas à CFD entre 2016 e 2017, o governante explicou que este se ficou a dever à “promoção activa” e “atitude activa no tratamento dos casos”. “Os cidadãos ficam com mais confiança e depositam mais esperança nas forças e serviços de segurança e, por isso, elevou-se a consciência quanto à garantia dos seus direitos e interesses e aumentou-se a vontade de apresentar queixas”. Porém, ressalvou o secretário para a Segurança, “nem todos os agentes policiais envolvidos nas queixas tiveram culpas”.

Ainda sobre o alargamento de competências da CFD, Ng Kuok Cheong notou que, anteriormente, o secretário havia já demonstrado abertura neste sentido, e quis saber o ponto de situação desta matéria. “Não sei se a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Justiça [DSAJ] já realizou estudos porque se não intervieram nesta matéria eu queria saber o ponto de situação”, disse o deputado pró-democracia. Em resposta, Wong Sio Chak disse que o alargamento de poderes da CFD estaria dependente da colaboração com a DSAJ, ressalvando que “antes temos que resolver muitos problemas”. “Acho que podemos tomar a iniciativa de elaborar o projecto mas antes temos que resolver outro problema. Temos que definir o rumo de políticas. Estamos receptivos a qualquer promoção do alargamento”, disse o governante.

A CFD existe desde 2005 com o propósito de emitir pareceres sobre o comportamento dos agentes na relação com os cidadãos, sendo actualmente presidida por Leonel Alves, advogado e antigo deputado à AL. No ano passado, este organismo recebeu um total de 121 queixas, o que corresponde a um aumento de 72,9% face a 2016.