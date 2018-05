Trump e Kim Jong-un encontram-se a 12 de Junho em Singapura

Já tem data o encontro entre os líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, tendo sido ontem confirmada na página do Twitter de Donald Trump. Será a 12 de Junho, em Singapura, que os dois líderes vão estar frente a frente. “Tentaremos com que este seja um momento especial para a paz no mundo”, escreveu Trump.

Recorde-se que foi em Abril que Trump surpreendeu tudo e todos ao aceitar o convite para se reunir com Kim Jong-un, um acto nunca antes visto entre os dois países. Antes disso, os dois líderes trocaram insultos e ameaças.

Esta mudança de atitude aconteceu após conversações de referência entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Após anos de tensões sobre os programas nuclear e balístico da Coreia do Norte, a península coreana é, desde o início deste ano, palco de uma contenção sem precedentes entre as duas Coreias, que estão ainda tecnicamente em guerra, desde 1953.

O Presidente norte-coreano, Kim Jong-un, qualificou o seu próximo encontro com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, de evento “histórico”, durante conversações que manteve com o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, em Pyongyang.

A informação foi avançada pela agência noticiosa da Coreia do Norte, a KCNA, que adiantou que Kim afirmou que a sua reunião com Trump seria “um encontro histórico” e um “excelente primeiro passo”.

Acrescentou ainda que iria ajudar a melhorar a situação na península coreana e na “construção de um belo futuro”, acrescentou a KCNA.

Esta foi a primeira vez que Kim Jong-un mencionou publicamente o encontro previsto com Trump, segundo a agência noticiosa sul-coreana Yonhap.

Mike Pompeo deslocou-se à Coreia do Norte para discutir as modalidades desta cimeira muito sensível entre Donald Trump e Kim Jong-un, que deve ocorrer dentro de algumas semanas, e garantir a libertação de três norte-americanos detidos na Coreia do Norte.

Kim declarou que tinha dado uma “amnistia” aos três homens, que tinham sido “detidos na Coreia do Norte pelas suas actividades” contra o país, segundo a KCNA.

Este desenvolvimento é considerado um sucesso diplomático para Washington e levanta o último obstáculo relevante à cimeira entre Trump e Kim.