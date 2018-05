Primeiro-ministro tailandês quer Macau como porta de entrada para o mercado do Sul da China

Prayuth Chan-ocha, primeiro-ministro tailandês, acredita que a entrada em funcionamento da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau vai beneficiar a cooperação regional e afirmou esperar que Macau se torne numa porta importante para a Tailândia entrar no mercado do Sul da China. Acelerar o ritmo do reforço de cooperação entre os dois territórios é outra das ambições do responsável do Governo tailandês, que ontem, num encontro com Chui Sai On, sublinhou o “enorme potencial no sector turístico”.

Prayuth Chan-ocha lembrou que, entre os mais de 30 milhões de turistas que Macau recebeu no ano passado, cerca de 200 mil são da Tailândia, ao mesmo tempo que 80 mil residentes de Macau viajaram para aquele país – número que pretende que continue a aumentar. Segundo um comunicado do Gabinete de Comunicação Social, o governante referiu “a semelhança entre as duas culturas e que a Tailândia está a implementar políticas para promover o desenvolvimento da indústria do turismo nos países vizinhos”.

Por sua vez, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, em visita oficial ao país, frisou que, “na cooperação turística, a Tailândia é um ponto de encontro para o turismo mundial e há muitas experiências que são pontos de referência para Macau”.

O primeiro-ministro tailandês apontou ainda que Macau é conhecida como uma cidade de gastronomia, e que outro dos objectivos é o aumento da cooperação nessa área, bem como nas indústrias criativa, de vestuário e de serviços. Prayuth Chan-ocha destacou as relações de longa data e a cooperação estável entre Macau e a Tailândia, e agradeceu a Chui Sai On a “atenção, dada ao longo dos anos, aos tailandeses que vivem ou trabalham em Macau”, lê-se no comunicado. Ontem, o responsável máximo do Governo de Macau participou em actividades de intercâmbio no âmbito do comércio, turismo e medicina tradicional chinesa.