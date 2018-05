Nova Era e TCM vão fundir-se e formar a maior empresa de autocarros do território

O secretário para os Transportes e Obras Públicas confirmou ontem a fusão entre as duas companhias de autocarros, TCM e Nova Era, numa só empresa. Segundo Raimundo do Rosário, a união entre as duas companhias de transportes “contribui para os transportes públicos colectivos”, sendo “bom” que aconteça porque “Macau é muito pequeno”, referiu o governante na sessão de ontem da Assembleia Legislativa, em declarações publicadas pela Rádio Macau.

Raimundo do Rosário respondeu assim à questão da deputada Wong Kit Cheng, que teve como base eleitoral o grupo estatal Nam Kwong – a sócia maioritária da TCM e da Nova Era.

As duas companhias irão formar a maior empresa de autocarros do território, ficando com 60% das carreiras.