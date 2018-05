Governo espera resolver problema das infiltrações com alteração ao Código de Processo Civil

Com uma alteração ao Código de Processo Civil, o Governo espera resolver o problema das infiltrações de água nos edifícios. A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Justiça está a ponderar alterar uma norma, no sentido de permitir que mais acções, cujo valor não ultrapasse as 50.000 patacas, possam ser abrangidas pelo Processo Referente a Pequenas Causas. A informação foi veiculada na Assembleia Legislativa na sequência de uma interpelação de Mak Soi Kun sobre o problema das infiltrações de água.

Fotos: Eduardo Martins

Texto: Catarina Vila Nova

O Governo está a ponderar alterar uma norma prevista no Código de Processo Civil, no sentido de permitir que mais acções, cujo valor não ultrapasse as 50.000 patacas, possam ser abrangidas pelo Processo Referente a Pequenas Causas. A informação foi ontem veiculada por Liu Dexue, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Justiça (DSAJ), na sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL), na sequência de uma interpelação de Mak Soi Kun acerca do problema das infiltrações de água em Macau. Ainda que tenha afirmado que “a maior parte dos moradores tem vontade de colaborar na inspecção”, o dirigente assumiu que “existe, de facto, uma minoria de moradores das fracções envolvidas que não assumem a sua responsabilidade, tomando uma atitude de não cooperação”. Segundo números avançados por Liu Dexue, actualmente, existem em Macau mais de mil edifícios com mais de 30 anos.

“Pretende-se, com a sugestão de alteração, permitir que mais conflitos de natureza civil possam ser rapidamente julgados, incluindo os casos relacionados com problemas de infiltração de água em que não se consegue entrar na fracção autónoma para procurar a fonte da infiltração de água”, disse Liu Dexue. Em paralelo, o dirigente disse ainda que se iria dar “mais um passo no melhoramento do procedimento cautelar no processo civil”, nomeadamente, com a redução do prazo para a prática de actos pelo juiz, “com vista a acelerar a eficiência processual”. Liu acrescentou também que, no que diz respeito aos trabalhos de revisão jurídica da Lei de Bases da Organização Judiciária, estes já entraram na fase de produção legislativa.

Sobre o problema das infiltrações de água nos edifícios, Liu Dexue afirmou que este é um “problema social bastante complexo” que envolve vários factores, nomeadamente, a consciência cívica, a qualidade dos edifícios e o nível de inspecção dos mesmos e a relação entre os vizinhos. Porém, disse o director da DSAJ, no ordenamento jurídico de Macau existem já diplomas sobre esta matéria que regulam a resolução imediata de casos graves que provocam prejuízos à saúde pública. Em específico, a autoridade sanitária pode, sem necessidade de processo prévio administrativo ou judicial, “tomar medidas indispensáveis à prevenção ou eliminação de factores susceptíveis de pôr em risco a saúde individual ou colectiva”. Também a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) pode ordenar aos moradores das fracções autónomas em causa que procedam às devidas obras de reparação e, se estes não colaborarem, pode até ordenar o despejo administrativo.

A questão das infiltrações de água foi novamente levada até ao hemiciclo por Mak Soi Kun que afirmou que, “dia após dia e ano após ano, a nossa equipa e o Governo continuaram a receber sucessivas queixas de cidadãos sobre infiltrações de água”, frisando que o que está em causa é “a saúde dos residentes”. Agnes Lam e Chan Iek Lap tornaram a questão pessoal, com a deputada a dizer que os seus amigos e familiares enfrentam problemas deste género, e com o parlamentar a dizer que, na sua casa, também enfrenta este problema. “Parece que em Macau é normal. Porque é que temos que enfrentar este tipo de casos? Porque é que não tentamos resolver o problema na fonte?”, atirou Lam.