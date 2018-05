Costa Nunes: Hospital garante inexistência de indícios de abuso sexual

A Polícia Judiciária (PJ) garantiu ontem ao PONTO FINAL que os exames médicos realizados às duas crianças do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes não demonstraram indícios de abuso sexual. A mesma fonte afirmou também que o funcionário em causa não é suspeito nem foi constituído arguido neste caso, encontrando-se a colaborar com as autoridades. O presidente da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses garantiu a este jornal que o funcionário se irá manter com as suas funções suspensas e espera que, “dentro desta semana”, seja concluído o inquérito interno.

As duas alunas do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes, alegadamente vítimas de abusos sexuais, foram ontem sujeitas a exames médicos no Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), “e não foi encontrado qualquer vestígio de abuso sexual”, avançou ao PONTO FINAL fonte da Polícia Judiciária (PJ). A mesma fonte revelou ainda que o funcionário em causa “não é suspeito nem é arguido, é um indivíduo que está a ajudar na nossa investigação”. A este jornal, Miguel de Senna Fernandes, presidente da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM), assegurou que este funcionário irá continuar com as suas funções suspensas “até ulterior decisão”. Senna Fernandes disse ainda que, hoje, a direcção da escola e a APIM se vão reunir com todos os pais e espera que, “dentro desta semana”, esteja concluído o inquérito interno sobre este caso.

A notícia de que duas alunas do Costa Nunes teriam sido alegadamente vítimas de abusos sexuais foi ontem noticiada pelo jornal Hoje Macau. Ao PONTO FINAL, a PJ confirmou que está, de facto, a decorrer uma investigação por abuso sexual de menores, “mas ainda está sob investigação”. As duas crianças foram ontem encaminhadas para o CHCSJ, onde foram submetidas a exames “e não foram encontrados quaisquer vestígios de abuso sexual”, garantiu a PJ, não tendo especificado se foram realizados exames físicos ou psiquiátricos.

Quanto ao funcionário em causa, foi ontem interrogado pelas autoridades, encontrando-se a colaborar com a justiça. “Ainda não há qualquer prova para suportar que ele é suspeito”, disse a PJ. As suas funções na escola foram suspensas e Miguel de Senna Fernandes garantiu que “não vai voltar até ulterior decisão”. “Embora não haja indício físico de agressão sexual, nós não podemos excluir, logo à partida, se há condutas indevidas em relação às crianças que escapam àquela tipificação penal do crime em causa”.

Estes dois casos foram apresentados às autoridades pelos pais das crianças na terça-feira. Segundo explicou Miguel de Senna Fernandes, a escola recebeu uma queixa “logo pela manhã”. “Inicialmente, houve uma averiguação entre nós. Quando soubemos que, afinal de contas, houve mais um caso, pelo menos, então decidimos que isto ultrapassa os nossos meios de averiguação e entregamos logo à polícia mas, já nessa altura, a polícia informou-nos de que os pais já tinham participado [o caso]”, disse o presidente da APIM.

APIM SUSPEITA DE TERCEIRO CASO

Ainda que não tenha sido capaz de avançar com o número exacto de alegadas vítimas, Senna Fernandes afirmou existirem suspeitas de um terceiro caso referente a Outubro. Segundo explicou o dirigente, durante uma reunião com os pais, na quarta-feira, uma mãe disse que, em Outubro último, a sua filha teria passado por uma situação semelhante. A progenitora levou o caso à educadora de infância que, por sua vez, não o reportou à direcção da escola. Questionado sobre se esta educadora tinha obrigação de comunicar este caso à direcção da instituição, Senna Fernandes afirma que “obviamente que tinha”. Porém, ressalva que “é fundamental que se tenha em consideração a própria interpretação das coisas”. Senna Fernandes garantiu que, nem a APIM, nem a direcção da escola, tiveram conhecimento deste caso de Outubro até esta quarta-feira. “Tive o cuidado de me certificar junto da directora que isto não foi dito. Nós só tomamos conhecimento ontem [quarta-feira]”, afirmou.

O dirigente disse ainda que falou com a directora da escola “para fazer o inquérito o mais rapidamente possível dentro desta semana”. “Vamos fazer um inquérito, se não for um inquérito definitivo, pelo menos preliminar terá que ser. Temos que voltar a falar com os pais lesados por essa questão, falar com a educadora. Isto é fundamental”, frisou.

Em conferência de imprensa, ontem, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) afirmou ter tido conhecimento do caso na quarta-feira. “Nós mandamos agentes de aconselhamento à escola para dar aconselhamento aos pais e às crianças. Nós temos um mecanismo de acompanhamento de crises nas escolas e já iniciámos os nossos trabalhos”, garantiu Ng Mei Kei, chefe da Divisão de Educação Pré-escolar e Ensino Primário da DSEJ. A mesma responsável afirmou ainda que, na quarta-feira, receberam as queixas e que: “já abrimos uma investigação para este caso”, acrescentando que vão elaborar um relatório segundo as queixas dos pais.

Num comunicado ontem enviado às redacções, a Associação de Pais do Costa Nunes (APCN) diz acreditar que “a direcção do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes tomou as medidas possíveis assim que teve conhecimento do que se estava a passar”. “Acreditamos que o processo interno de averiguações será conduzido de forma justa e célere, de modo a que as devidas ilações sejam retiradas e sejam tomadas as medidas que se considerarem adequadas”, continua a nota. A APCN reitera a sua confiança na direcção da escola e apela ao “bom-senso e respeito pela privacidade dos envolvidos”.