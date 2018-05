“Faço teatro para as pessoas que gostam de pensar sobre os desastres que acontecem no mundo”

Violência. Mulheres vítimas da guerra. No centro do palco está Deus, desde o início ao fim da peça, e tudo o que a divindade faz é ficar a ver, impotente, a agonia reservada àquelas mulheres. O ‘mise-en-scène’ de “Mulheres de Tróia” é o pós-Segunda Guerra Mundial no Japão, tal como conta ao PONTO FINAL o encenador japonês Tadashi Suzuki, para quem “Deus é uma ilusão”. A obra “Mulheres de Tróia” extraída do texto “As Troianas”, de Eurípedes, é apresentada em Macau, pela Suzuki Company of Toga, sábado e domingo, no Centro Cultural de Macau.

Texto: Cláudia Aranda

Fotografia: Eduardo Martins

Desde a sua aldeia de Toga, nas montanhas de Toyama, no Japão, a influência de Tadashi Suzuki espalhou-se um pouco por todo o mundo transbordando fronteiras políticas e culturais. O encenador, nascido em 1939, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, é o criador do Método Suzuki de Formação de Actores usado em escolas e teatros em todo o mundo, incluindo na Escola Juilliard, em Nova Iorque, no Teatro de Arte de Moscovo e na Academia Central de Teatro, em Pequim. É o fundador e encenador da Suzuki Company of Toga e organiza o primeiro festival internacional de teatro do Japão, o Festival Toga.

“A transformação através do treino do corpo”, este é o espírito do método de Suzuki, autor de “Culture is the Body: The Theatre Writings of Tadashi Suzuki”, de 2015, traduzido por Kameron H. Steele. O método Suzuki é também descrito como “uma técnica aperfeiçoada de treino que enfatiza a expressão de energia animal do corpo humano como a base do teatro”.

Os textos clássicos, desde a tragédia da antiga Grécia, à literatura russa, de Anton Tchekhov, francesa, de Jean Racine, inglesa de William Shakespeare, são algumas das suas “fontes de léxico teatral”, como diz o encenador. Refere o tradutor Kameron H. Steele no livro que partilha com o encenador: “O valor duradouro do legado de Suzuki está na sua natureza universal e nos seus apelos, a sua filosofia, arte e método de treino não se limitam às preocupações japonesas, nem são simplesmente variações de Kabuki ou Noh, os métodos tradicionais de teatro japonês. Pelo contrário, eles existem como introspecções sublimes da experiência humana”.

Estreada em 1974, a peça “Mulheres de Tróia” é um dos grandes clássicos de Tadashi Suzuki, que deixou de ser encenada até 2014, ano em que foi recuperada pelo encenador. “Mulheres de Tróia”, extraída do texto “As Troianas”, de Eurípedes, é agora apresentada pela primeira vez em Macau, pela Suzuki Company of Toga, sábado e domingo no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau, às 20 horas.

Trabalha muito com o corpo, o corpo é mais importante que a linguagem ou que o texto?

São ambos importantes. Eu tenho vindo a encenar tragédias gregas e Shakespeare. Encenei-as nos Estados Unidos, Rússia, Alemanha. Neste caso, as palavras, tanto na tragédia grega como em Shakespeare são muito importantes. Portanto, quando trabalho com os actores eu peço-lhes para usarem o meu método e fazerem a minha formação. A razão porque os faço usar este método, não é apenas para treinarem os corpos, eu treino-os de forma a serem capazes de dizer claramente o texto. Penso que este treino serve ambos, o corpo e o texto. Claro que há, também, a linguagem corporal, o que é muito importante. Como sabe, nas tragédias gregas e em Shakespeare as personagens falam extensamente. Então, por forma a dizer este texto que é muito longo, o actor precisa de ter um corpo forte. É mais a sensibilidade física que precisa de ser fortalecida, de maneira a dizer o texto, é como os atletas, porque os atletas não fortalecem apenas o corpo e os músculos, ele treinam para terem maior controlo sobre a respiração e o seu centro de gravidade. Não se trata apenas de treinar os músculos. O meu treino também parte desse pensamento, por forma a representar o texto perante o público de uma forma poderosa, é preciso ter um controlo forte da respiração e do centro de gravidade.

Como é que escolhe os textos que deseja encenar? Trabalha muito a tragédia grega e Shakespeare, o que é que o atrai nestes textos?

A tragédia grega e Shakespeare falam de problemas neste mundo que não podemos resolver, estas peças falam sobre isso. Por exemplo, problemas relacionados com a religião, as guerras, sexo, família, diferenças entre classes sociais, conflitos entre as diferentes classes. Estes assuntos continuam a ser muito relevantes na actualidade. Acabei por escolher textos gregos e de Shakespeare porque eles abordam temas que são universais, eles extravasam quaisquer diferenças culturais, nacionais ou de género. “Mulheres de Tróia” fala de guerra, de religião. Deus aparece na minha encenação, no palco, ele está lá o tempo todo. E mostramos o quão miserável a guerra é. Estes assuntos não estão resolvidos. Se formos à Europa, toda a gente luta entre si, e a religião está no centro da questão. Por isso, quando queremos falar sobre estes assuntos, estes textos clássicos são muito incisivos nas suas abordagens.

Referiu já a guerra, a religião, o que mais sobressai na encenação de “Mulheres de Tróia”, o que podemos esperar?

Violência. As mulheres tornam-se vítimas durante a guerra. Foco-me nestes aspectos, na violência e nas mulheres que são vítimas por causa da guerra. No centro do palco está Deus, desde o início ao fim da peça, e tudo o que ele faz é ficar ali, a ver este destino miserável reservado às mulheres, esse é o ‘mise-en-scène’ desta peça que se sobrepõe ao pós-Segunda Guerra Mundial no Japão. Nessa altura, a maioria dos homens saiu para a guerra e morreu. As mulheres são deixadas para trás, pobres e despojadas de tudo. O Japão tem muitas formas de religião, mas nenhuma delas as ajudou a sobreviver a esta situação. Elas não podiam ter esperança em relação a essas religiões, as religiões não as ajudaram de todo. Então, eu enfatizo este aspecto.

Acredita em Deus? Acha que Deus é impotente para salvar o mundo?

(Gargalhadas) Penso que Deus é uma ilusão. Dependendo dos diferentes grupos e nacionalidades, as pessoas têm deuses diferentes para si mesmas. Então, porque é que Deus nos é necessário, porque Deus permite-nos olhar para nós mesmos de uma perspectiva exterior, e analisar o que temos feito e dar-nos uma perspectiva de um terceiro ponto de vista. Mas, dependendo do grupo, o Deus em que acreditamos é diferente e, por isso, também se torna a semente de conflitos. Como no Médio Oriente ou na Europa, a religião é a causa da guerra.

Os acontecimentos no mundo influenciam os seu trabalho?

Acredito que todas as pessoas do teatro devem estar cientes do que está a acontecer na nossa sociedade hoje em dia. O propósito de haver um encenador ou escritor é poder compartilhar esses problemas actuais com o público, quais são os problemas que nos afectam e como resolver estes problemas. Mas não há respostas, há apenas as questões e a discussão. Portanto, temos que criar teatro que suscite questões e discussão. Não faço teatro por uma questão de entretenimento. Faço teatro para as pessoas que gostam de pensar sobre as coisas. Faço teatro para pessoas que acreditam que é necessário pensar sobre os vários desastres que estão a acontecer no mundo.

A que preocupações e desastres se está a referir?

Há agora este paradoxo da globalização, em que o mundo está a ficar cada vez mais semelhante entre si por causa da globalização, os estilos de vida estão a ficar cada vez mais parecidos. Mas, ao mesmo tempo, há um certo aumento do nacionalismo em diferentes países e isso está a causar uma certa fricção. Esta é a minha maior preocupação no mundo. Estou muito interessado em ver como os líderes políticos vão resolver este problema que está a acontecer.

No início, em jovem, dizia que não gostava de teatro, como é que acabou por tornar-se num dos mais famosos encenadores japoneses e criador de um método único de treino usado em diversos países?

Sou frequentemente citado e conhecido pelo meu método de treino, mas a razão porque criei este método é porque queria formar actores fortes que pudessem estar em forma e actuar em palco. Na minha terra natal, Toga, no Japão, há pessoas de cerca de 20 países que vêm e juntam-se todos os anos para treinar o meu método. Sinto que em comparação com há 10, 20 anos, não há um líder forte hoje que possa congregar as pessoas e criar este ambiente de grupo para artistas de teatro. Todos os meus amigos do teatro estão a ficar muito velhos, Peter Brook, Ariane Mnouchkine, Yuri Lyubimov, quando estas pessoas estavam muito activas tinham grupos com quem trabalhavam. Mas, agora, de certa forma, eles já não estão na linha da frente. Parece que está tudo dividido, mas o teatro é uma arte de grupo. Parece que agora é difícil criar estes teatros baseados no grupo, no colectivo, e não há assim tantos líderes com o poder económico e este poder ideológico para conseguir agregar os grupos à sua volta. Talvez, por isso, é que tantos artistas vêm ter comigo.

O que faz falta para atrair jovens actores e prosseguir a tradição das grandes companhias de teatro?

O que é realmente importante é a educação. Claro que estou a falar de educação artística. Parece que hoje em dia, se olharmos para a China e para os Estados Unidos da América ou ao redor do mundo, a educação artística não é tão forte como costumava ser. Porque hoje é mais valorizado, ou as pessoas pensam que é mais valorizado, ganhar fama na televisão, no cinema ou na internet. A educação para que os actores usem a sua energia animal para projectar algo para o público no palco está a tornar-se cada vez menos importante. Faço sempre a distinção entre os actores de palco e os actores de cinema e televisão. O que distingue estes dois tipos, o que é mais importante para a humanidade? Ando a falar sobre isso desde há muito tempo.

Como é que o teatro pode sobreviver?

Parece que o teatro vai tornar-se numa arte para as minorias, para pequenos grupos de pessoas. Há duas razões, uma é que o teatro não tem financiamento suficiente, comparando com outros meios. Tens que te tornar rico. Por outro lado, é preciso ter um grupo para fazer-se teatro e, hoje em dia, com tantos telemóveis e aparelhos usados por toda a gente, a sociedade está a moldar-se cada vez mais ao indivíduo e não ao grupo. No tempo do [Ronald] Reagan, ele falava dos valores da família. Na China, também, a família era muito importante e tinha fundações fortes na sociedade. Mas, hoje em dia, já não é assim, na China, no Japão, estão a ficar mais individualistas, as pessoas não têm tantos filhos. A sensibilidade de trabalhar com um grupo, que permite grandes produções, está a desaparecer.

Esse é um assunto real no Japão, há cada vez menos pessoas a ter filhos.

O Japão e, também a China, tornaram-se ricas instantaneamente. Hoje, os países fortes economicamente são os Estados Unidos, a China e o Japão. Quando grandes quantidades de dinheiro começaram a rolar este tipo de valores de grupo e de comunidade, este conjunto de valores comunitários começaram a dissipar-se. Os valores individuais começaram a sobrepor-se, é o que é mais comum agora. A tecnologia, que permite ainda maior crescimento económico, levou a que a sociedade começasse a tender para estes valores. A cultura tornou-se menos importante, a cultura é algo que se faz apenas quando resta algum tempo livre, essa é a forma como os jovens pensam. O Governo japonês financia fortemente a educação científica e menos as organizações culturais. Os fundos para a cultura são muito pequenos comparando com a ciência e tecnologia. Essa é a política, e a maior parte das pessoas partilham agora este tipo de ideologia. Mas o Japão é muito moderno em termos da sua sociedade, apesar de termos esta mentalidade individualista, é muito seguro no conjunto, não há muitas fricções, e não há crimes horríveis como nos Estados Unidos.

Se pusermos numa balança, quanto da cultura ocidental e da cultural oriental o influenciou?

Cresci numa família japonesa culturalmente muito tradicional, por isso interessei-me logo por outros assuntos quando era novo, quando fiz o exame para a universidade fiz o exame de francês em vez de inglês. A maior parte fazia inglês. Gostava de literatura em latim, grega, francesa, espanhola, gosto destas culturas, não gosto muito do mundo anglo-saxónico. Culturalmente estas são as minhas bases. O Japão era muito influenciado pela China, há muito tempo. Este tipo de tradições chinesas muito antigas, são muito semelhantes à cultura japonesa. Mas estudei a cultura e literatura europeias. Não se trata de saber mais da cultura ocidental ou oriental. É mais sobre o que é que é mais importante para a próxima geração. Quando penso no futuro, prefiro tirar um pouco da cultura ocidental, da cultura chinesa e da cultura japonesa, uso o que for necessário para criar algo de bom para o futuro. Pensar que uma cultura é muito superior a outra não é uma boa abordagem. Nós deveríamos pensar que todas as culturas são igualmente boas e que podemos tirar o que é útil e combinar com outras. Por forma a fazer isso, temos que conhecer diferentes culturas de todo o mundo, não é bom pensar que apenas a nossa cultura é a melhor. Na verdade, quando era novo os japoneses não tinham noção de que eu existia. Agora os japoneses começaram a valorizar mais o meu trabalho, mas mesmo assim as universidades no Japão não ensinam o meu método. Mas as universidades americanas e chinesas, elas ensinam o método Suzuki.

O Japão é também um país muito conservador. Vê-se como um homem contra o sistema, que tentou contrariar a tradição, conhecer outras culturas?

A coisa mais estranha sobre o Japão é que é muito tradicional mas, ao mesmo tempo, está muito americanizado. Esta forma de vida, de certa maneira tradicional no Japão, em conjunto com os ideais e valores americanos, fazem parte da vida dos japoneses e têm vindo a causar uma espécie de crise de identidade entre os japoneses. Eu sou muito crítico em relação a esta mentalidade, que é um problema que os japoneses têm. Quando falo de valores americanos, estou a falar do capitalismo americano, que está também a chegar à China. Se tivesse que dizer que sou contra o sistema, diria que sou contra a sociedade capitalista americana, que está a cercar o mundo através da globalização.

E o sistema capitalista chinês? A China também está a impor-se.

Provavelmente sabe melhor sobre isso do que eu. A China está a ficar cada vez mais similar a como era o Japão há uns tempos atrás. O Japão de há uns tempos é a China de agora.