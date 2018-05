Delegação de Macau participa na comemoração do 10º aniversário do sismo de Wenchuan

A secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, junta-se hoje a uma delegação do Executivo que está desde ontem na província de Sichuan, a propósito das comemorações do 10º aniversário do terramoto de Wenchuan que, em Maio de 2008, causou a morte a quase 90 mil pessoas – o sismo mais intenso sentido na China desde que o país é República.

A visita de quatro dias serve ainda para que o grupo de representantes locais se inteire sobre os projectos apoiados por Macau no âmbito dos trabalhos de reconstrução, sendo que o Governo local concedeu um apoio de cinco mil milhões de patacas e a Fundação Macau de 500 mil patacas direccionados para as áreas da cultura, educação, higiene, infra-estruturas, desporto e bem-estar social – num total de 106 projectos.

Dois dos projectos de reconstrução que contaram com o apoio da Fundação Macau foram o do Museu de Arte Popular da Minoria Qiang de Beichuan e Monte Qingchen e da “Exposição de Trabalhos e Desenvolvimento das Zonas afectadas pelo Terramoto Wenchuan na Cidade de Guanyuan”, que vão ser visitados pela delegação.

Na altura, outras entidades, como a Cruz Vermelha de Macau, a Associação Comercial de Macau, a Associação de Amizade da China em Macau e a Associação de Beneficência do Hospital Kiang Wu, também participaram, num nível diferente, nos trabalhos de reconstrução dos diversos locais de Sichuan. De acordo com um comunicado da Fundação Macau, a deslocação pretende ainda aprofundar os intercâmbios e a cooperação entre Sichuan e Macau.