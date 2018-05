Chui Sai On quer atrair países da ASEAN para mercado da medicina tradicional chinesa

O Chefe do Executivo marcou ontem presença na inauguração do Fórum Internacional de Desenvolvimento da Medicina Tradicional 2018 (Tailândia), que decorreu na capital do país, Banguecoque. O evento teve como objectivo promover a investigação na área da medicina tradicional e a formação de pessoal nesta indústria, com o simultâneo aprofundamento da cooperação entre Macau e a Tailândia, contando com a presença de representantes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), académicos e empresários.

Na inauguração do Fórum, tiveram lugar as cerimónias de atribuição de distintivos da iniciativa de “Intercâmbio Académico e Diagnóstico Gratuito em MTC Tailândia-Macau”, e de assinatura dos dois memorandos de cooperação e um acordo-quadro entre a empresa Guangdong-Macao Traditional Chinese Medicine Tecnhology Industrial Park Development, e partes correspondentes.

No discurso de arranque do evento – co-organizado pela Administração Estatal da Medicina Tradicional Chinesa e pelo Governo da RAEM, com apoio do Ministério da Saúde da Tailândia –, Chui Sai On disse que o Governo de Macau “espera criar oportunidades para as empresas de medicina tradicional da China e para as congéneres dos países da ASEAN nos mercados interno e externo para que, num esforço conjunto, consigam internacionalizar-se”.

De acordo com um comunicado do Gabinete de Comunicação Social, o dirigente referia-se ao elo de ligação que será criado com o Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong e Macau. Kiattibhoom Vongrachit também interveio. O director-geral do departamento do desenvolvimento de tradições tailandesas e medicina alternativa da Tailândia afirmou que “tanto na estratégia de cooperação da iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’ como no plano económico nacional ‘Tailândia 4.0’, a medicina tradicional e os produtos tradicionais de ervas medicinais, são uma das componentes mais importantes”.

Além dos representantes e académicos de Macau e do interior da China, estiveram presentes no Fórum vários especialistas da Tailândia, Camboja, Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura e Vietname.