Benfica e Chao Pak Kei defrontam-se em jogo do “tudo ou nada”

Benfica de Macau e Chao Pak Kei vão hoje medir forças no Estádio da Taipa, às 19h30, naquele que será um dos jogos grandes desta segunda volta da Liga de Elite. Os encarnados seguem isolados na classificação, mas uma derrota ante o CPK poderá relançar o campeonato.

Pedro André Santos

A próxima jornada da Liga de Elite vai hoje oferecer um duelo digno de registo que irá opor o Benfica de Macau, líder incontestável do campeonato, ao Chao Pak Kei, a única outra equipa que, para além dos encarnados, se apresentou como sendo candidata ao título.

Na primeira volta, recorde-se, as ‘águias’ venceram por 4-1, mas o encontro de hoje promete ser mais equilibrado, segundo os dois técnicos, até porque as equipas já conhecem melhor os processos dos adversários. “Apesar de termos uma diferença de sete pontos, para eles vai ser um jogo do tudo ou nada, porque se empatarem ou perderem praticamente dizem adeus à possibilidade de serem campeões, portanto vamos esperar do outro lado uma equipa que vai dar tudo por tudo. Se nós ganharmos damos um passo de gigante para sermos campeões”, disse ao PONTO FINAL Bernardo Tavares.

O técnico dos encarnados garante que a sua equipa irá abordar o jogo “para ganhar”, e que, apesar de ser um adversário directo e da diferença pontual, “ninguém pensa em empatar”. À semelhança dos últimos encontros, Bernardo Tavares não deverá contar com a equipa na máxima força, mas o treinador garante que apresentará um onze preparado para tentar conquistar a vitória.

Bernardo Tavares deixou ainda um apelo ao adeptos locais, referindo que uma boa moldura humana no estádio seria “muito bom” para as duas equipas. “Se neste jogo não houver adeptos, qual é que é a razão de continuarmos com um campeonato assim?”, questionou.

Do lado do Chao Pak Kei, Gilmar Tadeu recordou também o desafio da primeira volta, mas sublinha que “são dois jogos diferentes”. Dado às contas actuais na tabela, o treinador brasileiro descreve este jogo como decisivo para as contas finais do campeonato. “A nível de título sim, e para o Benfica uma vitória é o título certo. Para nós é uma confirmação do trabalho que a gente fez até aqui, não é um jogo como outro qualquer, é sim o jogo mais importante da época e da história do Chao Pak Kei. Uma vitória amanhã [hoje] não vai nos dar o título, mas vai confirmar aquilo que fizemos até aqui enquanto trabalho”, disse Gilmar Tadeu ao PONTO FINAL.

A partida entre o Benfica de Macau e o Chao Pak Kei está agendada para as 19h30, no Estádio da Taipa. Amanhã defrontam-se Lai Chi e Ching Fung (18h30), e ainda Ka I e Alfândega (20h30), enquanto que no domingo o Sporting defronta o Monte Carlo, às 18h30, seguindo-se o duelo entre o Hang Sai e a Polícia, às 20h30.

Consulado novamente derrotado na segunda divisão

A equipa do Consulado voltou a perder no campeonato de futebol da segunda divisão. Num encontro disputado ontem à noite, a formação orientada por José Rocha Diniz foi goleada pelo Tim Iec, por 6-1, e continua na senda das derrotas, depois de também ter perdido na jornada anterior. Relativamente à outra equipa de matriz portuguesa, a Casa de Portugal, defronta hoje o Hong Lok, às 19 horas, no campo do Canídromo.