Terreno que pertenceu ao Leal Senado revertido para o Governo

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) desistiu da concessão gratuita, por aforamento, de um terreno que havia sido concedido, em 1960, a favor do então Leal Senado da Câmara de Macau. A informação foi divulgada num despacho publicado ontem em Boletim Oficial, depois de, em Dezembro do ano passado, o IACM ter comunicado a desistência da concessão gratuita do terreno junto à Rua de Constantino Brito (Centro de Saúde do Porto Interior). Em consequência da desistência, o terreno, com a área de 6,375 metros quadrados e “com o valor atribuído de 41.421 patacas, reverte, livre de ónus ou encargos, para o Estado, para integrar o seu domínio privado”, lê-se no balancete. A desistência da concessão é feita ao abrigo do artigo 107º da Lei de Terras, que indica que “é permitida a desistência de qualquer concessão de terreno ou do pedido de concessão, perdendo o desistente os depósitos em saldo no processo e as benfeitorias introduzidas no terreno, revertendo uns e outras para a RAEM”.

